Путин обещал увеличить квоту для студентов из Таджикистана

Квота для обучения таджикистанцев в Российской Федерации может быть увеличена в ближайшее время. Президент России Владимир Путин заявил о готовности сделать это на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. Тысяча человек. Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз», — заявил Путин (цитата по РИА Новости).