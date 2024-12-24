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Политика Путин обещал увеличить квоту для студентов из Таджикистана

Путин обещал увеличить квоту для студентов из Таджикистана

1 607
30 комментариев

Квота для обучения таджикистанцев в Российской Федерации может быть увеличена в ближайшее время. Президент России Владимир Путин заявил о готовности сделать это на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. Тысяча человек. Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз», — заявил Путин (цитата по РИА Новости).

Президент России встретился во вторник с главой Республики Таджикистан в курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области. Стороны обсудили главные направления сотрудничества России и Таджикистана в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, лидеры стран поднимут вопрос миграции.

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Путин Эмомали Рахмон Встреча Переговоры Студенты Квота Таджикистан
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Комментарии
32
В д. Гадюкино - дожди.
47 минут
Зато можно говорить, что российское образование имеет международный престиж!
Wiring
43 минуты
Тут и так одни студенты - все снег убирают..
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