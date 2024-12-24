«Газпром» ждет исторически высоких показателей. Поступления от продажи газа составят 4,6 триллиона рублей

По словам Садыгова, показатель EBITDA «Газпрома» войдет в число самых высоких в истории компании и составит более 2,8 трлн рублей. В прошлом году этот показатель был на уровне 2,2 трлн. Снизится и уровень долговой нагрузки.

Также сегодня совет директоров ПАО «Газпром» утвердил бюджет на 2025 год с объемом финансирования инвестиционной программы в 1,52 трлн рублей — на этот год было запланировано 1,64 трлн. В целом затраты ожидаются такие же, как в 2024 году, отметил Садыгов, — на реализацию проектов, обеспечивающих поставки газа на внутренний рынок и экспорт, и на газификацию регионов РФ.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что Минфин не закладывал в бюджет на 2025 год дивиденды от «Газпрома».

В этом году в инвестпрограмму холдинга, запланированную в декабре 2023 года, внесли корректировки . В октябре совет директоров ПАО «Газпром» утвердил новую программу и бюджет компании — объем финансирования тогда вырос на 68 млрд рублей. Изменения параметров в «Газпроме» объяснили уточнением объемов инвестиций по текущим проектам — новый финансовый план, как ожидается, «обеспечит покрытие обязательств ПАО „Газпром“ без дефицита, в полном объеме».

ПАО «Газпром» по итогам третьего квартала 2024 года получило чистой прибыли на 171,5 млрд рублей. При этом первый и второй кварталы компания заканчивала с убытками в 450 млрд и 31 млрд рублей соответственно. Итого за девять месяцев 2024 года убыток «Газпрома» составил 309,1 млрд рублей. Выручка компании с начала года выросла на 8 % — до 4,27 трлн.