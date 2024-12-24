Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

1 м/c,

зап.

 765мм 95%
Подробнее
5 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Лукьяненко и русские супергерои
Чем угощает Псков
Крушение сухогруза из Петербурга
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Новости компаний «Газпром» ждет исторически высоких показателей. Поступления от продажи газа составят 4,6 триллиона рублей

«Газпром» ждет исторически высоких показателей. Поступления от продажи газа составят 4,6 триллиона рублей

1 609
12 комментариев

«Газпром» по итогам 2024 года ждет поступлений от продажи газа выше плана на 155 млрд рублей, сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов 24 декабря.

По словам Садыгова, показатель EBITDA «Газпрома» войдет в число самых высоких в истории компании и составит более 2,8 трлн рублей. В прошлом году этот показатель был на уровне 2,2 трлн. Снизится и уровень долговой нагрузки.

В «Газпроме» ожидают роста доходов от продажи газа — до 4,6 трлн.

Также сегодня совет директоров ПАО «Газпром» утвердил бюджет на 2025 год с объемом финансирования инвестиционной программы в 1,52 трлн рублей — на этот год было запланировано 1,64 трлн. В целом затраты ожидаются такие же, как в 2024 году, отметил Садыгов, — на реализацию проектов, обеспечивающих поставки газа на внутренний рынок и экспорт, и на газификацию регионов РФ.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что Минфин не закладывал в бюджет на 2025 год дивиденды от «Газпрома».

В этом году в инвестпрограмму холдинга, запланированную в декабре 2023 года, внесли корректировки. В октябре совет директоров ПАО «Газпром» утвердил новую программу и бюджет компании — объем финансирования тогда вырос на 68 млрд рублей. Изменения параметров в «Газпроме» объяснили уточнением объемов инвестиций по текущим проектам — новый финансовый план, как ожидается, «обеспечит покрытие обязательств ПАО „Газпром“ без дефицита, в полном объеме».

ПАО «Газпром» по итогам третьего квартала 2024 года получило чистой прибыли на 171,5 млрд рублей. При этом первый и второй кварталы компания заканчивала с убытками в 450 млрд и 31 млрд рублей соответственно. Итого за девять месяцев 2024 года убыток «Газпрома» составил 309,1 млрд рублей. Выручка компании с начала года выросла на 8 % — до 4,27 трлн.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Фамил Садыгов Газпром Показатели
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY14
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
1 час
А дивиденды по акциям (которые уже два года не платят) тоже будут исторически высокими? 03 мая 2024 "Газпром" отчитался о рекордных убытках из-за остановок поставок в Европу 03 окт 2024 «Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний по версии Forbes
Бородин П.Т.
54 минуты
Акций на всю котлету!!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Официально и торжественно — девелопер «Терминал-Ресурс» принимает поздравления
24 декабря, 18:00
Новости компаний
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
Новости компаний
Российский IT-сервис для управляющих компаний от Группы «Эталон» вышел на рынок СНГ
24 декабря, 17:25
ТОП 5
Новости компаний
Официально и торжественно — девелопер «Терминал-Ресурс» принимает поздравления
24 декабря, 18:00
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
Российский IT-сервис для управляющих компаний от Группы «Эталон» вышел на рынок СНГ
24 декабря, 17:25
БСПБ предлагает золотые слитки в качестве новогоднего подарка
24 декабря, 17:15
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50