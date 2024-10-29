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Бизнес «Газпром» повысил инвестиции на 2024 год на 68 млрд. Первые три квартала года компания закончила с убытком в 309 млрд рублей

«Газпром» повысил инвестиции на 2024 год на 68 млрд. Первые три квартала года компания закончила с убытком в 309 млрд рублей

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10 комментариев

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет компании на 2024 год в новых редакциях — общий объем финансирования инвестпрограммы вырос на 68 млрд рублей, сообщили в компании 29 октября.

Всего объем финансирования инвестпрограммы на 2024 год составил 1 641,6 млрд рублей, что на 67,998 млрд больше, чем в первоначальной программе. Ее утвердили в декабре 2023 года. Корректировку параметров в «Газпроме» объяснили уточнением объемов инвестиций по текущим проектам — новый финансовый план «обеспечит покрытие обязательств ПАО „Газпром“ без дефицита, в полном объеме».

Тем временем ПАО «Газпром» по итогам третьего квартала 2024 года получила чистой прибыли на 171,5 млрд рублей. При этом первый и второй кварталы компания заканчивала с убытками в 450 млрд и 31 млрд рублей соответственно. Итого за девять месяцев 2024 года убыток «Газпрома» составил 309,1 млрд рублей. Выручка компании с начала года выросла на 8 % — до 4,27 трлн.

Инвестиционная программа ПАО «Газпром» на 2024 год предусматривает средства для финансирования развития центров газодобычи на Ямале, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома» и газификации регионов, отметили в «Газпроме».

Ранее «Фонтанка» писала о том, что «Газпрому» простят до 600 млрд рублей в год в части налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ. Комитет Госдумы по налогам и сборам одобрил отказ от дополнительного слагаемого в формуле расчета отчисления в казну в сумме 50 млрд рублей ежемесячно начиная с 2025 года. Напомним, что временную надбавку к НДПИ для «Газпрома» ввели решением правительства в 2022 году. Применять ее должны были начать с 2023 года по 31 декабря 2025-го включительно. Ежегодно за счет нее бюджет должен был получать до 600 млрд рублей. Однако «Газпром» обратился в правительство и попросил досрочно снизить налоговую нагрузку.

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Комментарии
10
polunochnik
1 час
А скрепыши рассказывали что убытки в прошлом году были потому что потоки северные списали как расходы. Видимо до сих пор списывают убытки.
Klaustrofobik
1 час
Читать следует ; К убытку в 309 млрд. рублей добавили 68 млрд. невыгодных инвестиций.
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