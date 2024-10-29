«Газпром» повысил инвестиции на 2024 год на 68 млрд. Первые три квартала года компания закончила с убытком в 309 млрд рублей

Всего объем финансирования инвестпрограммы на 2024 год составил 1 641,6 млрд рублей, что на 67,998 млрд больше, чем в первоначальной программе. Ее утвердили в декабре 2023 года. Корректировку параметров в «Газпроме» объяснили уточнением объемов инвестиций по текущим проектам — новый финансовый план «обеспечит покрытие обязательств ПАО „Газпром“ без дефицита, в полном объеме».

Тем временем ПАО «Газпром» по итогам третьего квартала 2024 года получила чистой прибыли на 171,5 млрд рублей. При этом первый и второй кварталы компания заканчивала с убытками в 450 млрд и 31 млрд рублей соответственно. Итого за девять месяцев 2024 года убыток «Газпрома» составил 309,1 млрд рублей. Выручка компании с начала года выросла на 8 % — до 4,27 трлн.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что «Газпрому» простят до 600 млрд рублей в год в части налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ. Комитет Госдумы по налогам и сборам одобрил отказ от дополнительного слагаемого в формуле расчета отчисления в казну в сумме 50 млрд рублей ежемесячно начиная с 2025 года. Напомним, что временную надбавку к НДПИ для «Газпрома» ввели решением правительства в 2022 году. Применять ее должны были начать с 2023 года по 31 декабря 2025-го включительно. Ежегодно за счет нее бюджет должен был получать до 600 млрд рублей. Однако «Газпром» обратился в правительство и попросил досрочно снизить налоговую нагрузку.