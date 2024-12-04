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Бизнес Новости компаний Финансы Минфин не ждет дивидендов от «Газпрома» в 2025 году

Минфин не ждет дивидендов от «Газпрома» в 2025 году

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7 комментариев

Минфин не закладывал в бюджет на 2025 год дивиденды от «Газпрома». Об этом 4 декабря сообщил в интервью РБК на форуме «Россия зовет!» министр финансов Антон Силуанов.

По его мнению, госкомпаниям следует делиться прибылью с акционерами, в том числе с государством — в размере 50%. Но в случаях, когда эти деньги понадобятся самим компаниям, «проще оставить дивиденды в организации».

«От „Газпрома“ мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды», — сказал Силуанов.

По этим же причинам не ожидаются дивиденды и от Промсвязьбанка. «Потому что банк нуждается в дополнительной капитализации, выдаче кредитов, в первую очередь оборонному сектору, и мы понимаем, что даже этой капитализации, которая произойдет за счет прибыли банка, будет, возможно, недостаточно», — добавил глава Минфина.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью Рейтер допустил, что банк не заплатит дивиденды за 2024 год из-за сокращения прибыли на фоне дополнительных требований Центрального банка к кредитным организациям и ужесточения денежно-кредитной политики.

При этом власти заложили в бюджет на 2025 год дивиденды от Сбера в размере 375 млрд рублей, подсчитали в РБК. Также от выплат не отказывается «Газпром нефть». Акционеры компании в октябре одобрили выплату дивидендов на сумму 246,34 млрд рублей по итогам первой половины 2024 года.

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Комментарии
7
07.10.1952
23 минуты
Российская газовая монополия «Газпром» к середине дня 8 мая 2008 года превзошла по рыночной капитализации такие компании как China Mobile и General Electric и теперь занимает третью строчку в рейтинге самых дорогих публичных корпораций мира, пропустив вперёд нефтяные корпорации — американскую ExxonMobil и китайскую PetroChina. Об этом сообщает агентство Blomberg. А до сентября 2018 «Газпром» был самой крупной в мире энергокомпанией. =============================== Сейчас «Газпром» возглавил список самых убыточных компаний России, как некогда возглавлял топ самых прибыльных.
onotolich
25 минут
А от Автоваза будут дивиденды?
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