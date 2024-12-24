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Общество Родители детей-иностранцев, чье пребывание в РФ будет признано нежелательным, получат такой же статус

Родители детей-иностранцев, чье пребывание в РФ будет признано нежелательным, получат такой же статус

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Родители или законные представители несовершеннолетнего иностранца, чье пребывание в России будет признано нежелательным, получат такой же статус. Соответствующий приказ МВД России опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 24 декабря.

Документ вступает в силу 5 февраля 2025 года. В приказе говорится, что «в случае если иностранный гражданин не достиг восемнадцатилетнего возраста» и в отношении него готовится решение о его нежелательном пребывании в РФ, то одновременно готовится решение «о нежелательности пребывания в отношении находящегося в Российской Федерации иностранного гражданина, являющегося его законным представителем».

Напомним, что в августе этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении миграционного режима высылки иностранцев или лиц без гражданства, находящихся в стране незаконно или нарушивших российское законодательство. Речь идет о правовом режиме, который устанавливает в отношении иностранцев определенные ограничения в пребывании на территории РФ. Подробнее о законе можно прочитать в нашем материале.

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