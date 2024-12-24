Исполнитель работ в Парке Дружбы получил замечания после проверки состояния новых детских площадок

После проверки состояния детских площадок в Парке Дружбы во Фрунзенском районе Петербурга Центр комплексного благоустройства Петербурга направил замечания подрядчику. Об этом сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству 24 декабря. Ранее жители обратили внимание на сомнительный вид крепежей, защитных сеток, отдельных досок, покрытий и просили провести независимую экспертизу благоустройства парка.

Вместе с тем известно, что 20 декабря подписан акт приемки работ, согласно которому объект выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, строительным нормам и правилам и государственным стандартам. Это следует из обновлений в карточке контракта на ЕИС «Закупки». Оформлен счет на оплату оставшейся суммы по контракту. Напомним, общая стоимость работ достигла 462,9 млн рублей.

После того как благоустройство принято у подрядчика, парк передают на обслуживание садово-парковому предприятию. Без приемки работ сделать это нельзя.

Парк Дружбы расположен у станции метро «Международная», вдоль улицы Турку. Петербургская прокуратура внесла представление в адрес Центра комплексного благоустройства из-за проблем с его благоустройством. Известно, что среди нарушений, выявленных ведомством, были ошибки на информационных столбах, где к числу стран отнесли Косово (это территория Сербии) и использовали усеченное название Боснии и Герцеговины.