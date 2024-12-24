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Город Исполнитель работ в Парке Дружбы получил замечания после проверки состояния новых детских площадок

Исполнитель работ в Парке Дружбы получил замечания после проверки состояния новых детских площадок

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2 комментария

После проверки состояния детских площадок в Парке Дружбы во Фрунзенском районе Петербурга Центр комплексного благоустройства Петербурга направил замечания подрядчику. Об этом сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству 24 декабря. Ранее жители обратили внимание на сомнительный вид крепежей, защитных сеток, отдельных досок, покрытий и просили провести независимую экспертизу благоустройства парка.

Источник:

Проверка проведена специалистами РУИЦ «Рубикон» в рамках отдельного контракта, который Центр комплексного благоустройства заключил 28 ноября. На основе экспертного заключения чиновники направили замечания подрядчику, ООО «Сириус».

«По состоянию на 24 декабря замечания устраняются подрядчиком», — отмечают в пресс-службе комитета по благоустройству.

Вместе с тем известно, что 20 декабря подписан акт приемки работ, согласно которому объект выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, строительным нормам и правилам и государственным стандартам. Это следует из обновлений в карточке контракта на ЕИС «Закупки». Оформлен счет на оплату оставшейся суммы по контракту. Напомним, общая стоимость работ достигла 462,9 млн рублей.

После того как благоустройство принято у подрядчика, парк передают на обслуживание садово-парковому предприятию. Без приемки работ сделать это нельзя.

Парк Дружбы расположен у станции метро «Международная», вдоль улицы Турку. Петербургская прокуратура внесла представление в адрес Центра комплексного благоустройства из-за проблем с его благоустройством. Известно, что среди нарушений, выявленных ведомством, были ошибки на информационных столбах, где к числу стран отнесли Косово (это территория Сербии) и использовали усеченное название Боснии и Герцеговины.

Внимание местных жителей привлекли также цены на фигуры и скамейки в парке. Самыми дорогими оказались круговые скамьи, в центре которых установлены диски с изображением полушарий, их цена, по сметной документации, составляла 26 млн рублей за каждую.

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Комментарии
2
Гость
49 минут
ну, то есть, новые детские площадки оказались не совсем новыми?
Гость
20 минут
Парк не убирается, дорожки не чистятся от снега и льда. Фонтанка, зайдите на страницу вк "Купчино - Фрунзенский район | Подслушано" и посмотрите вчерашний пост, опубликованный в 20:21, там видно в каком плачевном состоянии парк, дорожки в парке превращены в каток.
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