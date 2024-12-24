Медведев назвал число заключивших контракты с Минобороны за 2024 год

За 2024 год контракт на военную службу в российской армии заключили почти 440 тысяч человек. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ход отбора граждан на службу по контракту и итоги этой работы он обсудил в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ. «Результаты уже можно оценивать. …По состоянию на текущее время в общей сложности контракт заключили почти 440 тысяч человек», — сказал Медведев.