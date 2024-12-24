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Власть Медведев назвал число заключивших контракты с Минобороны за 2024 год

Медведев назвал число заключивших контракты с Минобороны за 2024 год

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15 комментариев

За 2024 год контракт на военную службу в российской армии заключили почти 440 тысяч человек. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ход отбора граждан на службу по контракту и итоги этой работы он обсудил в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ. «Результаты уже можно оценивать. …По состоянию на текущее время в общей сложности контракт заключили почти 440 тысяч человек», — сказал Медведев.

Он также выразил благодарность за проделанную работу главам регионов и субъектов РФ.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2024 году ежедневно контракт заключали более 1 200 человек.

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Комментарии
16
Сила в Правде!!
37 минут
а сынок его тоже заключил не рассказал.
ДЕД
33 минуты
А на пенсии денег вроде не было...
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