Почти полмиллиона контрактников в 2024 году, равнение на Москву по работе системы ПВО. Главные заявления министра обороны РФ

Необходимо повысить уровень тактической медицины с учетом опыта спецоперации. Сейчас в России нужно завершить строительство 19 госпиталей и еще в 10 военно-медицинских организациях доделать капитальный ремонт.

Порядка 96% российских военных после выписки из госпиталей могут вернуться в строй, и в целом военная медицина выдержала испытание СВО.