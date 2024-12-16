Почти полмиллиона контрактников в 2024 году, равнение на Москву по работе системы ПВО. Главные заявления министра обороны РФ

В Москве проходит итоговая коллегия Минобороны, в ходе которой стало известно, что за год в российскую армию вступили свыше 400 тыс. военнослужащих, сколько беспилотников было отражено и как будут модернизировать российские войска. Об этом и многом другом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Российская армия в цифрах
В 2024 году более 427 тысяч военнослужащих подписали контракт с Минобороны, в среднем в день набирают более 1 200 человек.
Уровень расходов на оборону достиг показателя в 6,3% ВВП — это 32,5% федерального бюджета.
Поставки в войска танков за два года выросли в семь раз, машин пехоты и бронетранспортеров — в три раза. Беспилотников поставлено в 23 раза больше.
Россия должна расширять свои позиции на мировых рынках вооружений, в том числе при помощи кооперации с партнерами.
Россия отразила более 27 тысяч беспилотников в этом году. Положительный опыт создания системы ПВО вокруг Москвы — его следует учесть при построении систем в других регионах.
Модернизация ВС РФ
Новые подходы к формированию госпрограммы вооружения требуются, чтобы отразить угрозы от НАТО.
ВС РФ должны создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе.
Формирование Московского и Ленинградского военных округов как ответ на расширение границ НАТО нужно закончить, а также уточнить численность ВС РФ.
Модернизация — второе приоритетное направление ВС РФ. В частности, планируется обновить содержание военно-учетных специальностей и в целом модернизировать систему военных вузов.
В следующем году нужно представить новые образцы экипировки повышенной прочности.
Минобороны начало создавать механизмы отработки информации военных корреспондентов о проблемах в армии.
Про медицину
Необходимо повысить уровень тактической медицины с учетом опыта спецоперации. Сейчас в России нужно завершить строительство 19 госпиталей и еще в 10 военно-медицинских организациях доделать капитальный ремонт.
Порядка 96% российских военных после выписки из госпиталей могут вернуться в строй, и в целом военная медицина выдержала испытание СВО.
Деятельность военно-врачебных комиссий требуется оптимизировать. В этом году созданы пять новых отделов — в Луганске, Донецке, Волгограде, Воронеже и Нижнем Новгороде. При этом важно контролировать работу комиссий, чтобы соблюдались сроки и качество принимаемых решений — особенно в контексте дифференциации выплат за ранения.
Потери Украины
За год в зоне СВО уничтожено свыше 58 тыс. единиц вооружения и техники ВСУ.
Укомплектованность украинских военных на переднем крае не превышает 50%, что является заслугой армии РФ. С 2022 года Украина потеряла свыше 1 млн военнослужащих.
Украина во многом утратила возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.
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