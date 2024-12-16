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Власть Боевые действия Почти полмиллиона контрактников в 2024 году, равнение на Москву по работе системы ПВО. Главные заявления министра обороны РФ

Почти полмиллиона контрактников в 2024 году, равнение на Москву по работе системы ПВО. Главные заявления министра обороны РФ

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17 комментариев

В Москве проходит итоговая коллегия Минобороны, в ходе которой стало известно, что за год в российскую армию вступили свыше 400 тыс. военнослужащих, сколько беспилотников было отражено и как будут модернизировать российские войска. Об этом и многом другом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Российская армия в цифрах

  • В 2024 году более 427 тысяч военнослужащих подписали контракт с Минобороны, в среднем в день набирают более 1 200 человек.

  • Уровень расходов на оборону достиг показателя в 6,3% ВВП — это 32,5% федерального бюджета.

  • Поставки в войска танков за два года выросли в семь раз, машин пехоты и бронетранспортеров — в три раза. Беспилотников поставлено в 23 раза больше.

  • Россия должна расширять свои позиции на мировых рынках вооружений, в том числе при помощи кооперации с партнерами.

  • Россия отразила более 27 тысяч беспилотников в этом году. Положительный опыт создания системы ПВО вокруг Москвы — его следует учесть при построении систем в других регионах.

Модернизация ВС РФ

  • Новые подходы к формированию госпрограммы вооружения требуются, чтобы отразить угрозы от НАТО.

  • ВС РФ должны создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе.

  • Формирование Московского и Ленинградского военных округов как ответ на расширение границ НАТО нужно закончить, а также уточнить численность ВС РФ.

  • Модернизация — второе приоритетное направление ВС РФ. В частности, планируется обновить содержание военно-учетных специальностей и в целом модернизировать систему военных вузов.

  • В следующем году нужно представить новые образцы экипировки повышенной прочности.

  • Минобороны начало создавать механизмы отработки информации военных корреспондентов о проблемах в армии.

Про медицину

  • Необходимо повысить уровень тактической медицины с учетом опыта спецоперации. Сейчас в России нужно завершить строительство 19 госпиталей и еще в 10 военно-медицинских организациях доделать капитальный ремонт.

  • Порядка 96% российских военных после выписки из госпиталей могут вернуться в строй, и в целом военная медицина выдержала испытание СВО.

  • Деятельность военно-врачебных комиссий требуется оптимизировать. В этом году созданы пять новых отделов — в Луганске, Донецке, Волгограде, Воронеже и Нижнем Новгороде. При этом важно контролировать работу комиссий, чтобы соблюдались сроки и качество принимаемых решений — особенно в контексте дифференциации выплат за ранения.

Потери Украины

  • За год в зоне СВО уничтожено свыше 58 тыс. единиц вооружения и техники ВСУ.

  • Укомплектованность украинских военных на переднем крае не превышает 50%, что является заслугой армии РФ. С 2022 года Украина потеряла свыше 1 млн военнослужащих.

  • Украина во многом утратила возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.

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Комментарии
17
Torres
49 минут
минус 427 тыс рабочих и специалистов с экономике страны. 32,5% всех денег, которые можно было потратить на операции детям.
ada695
1 час
Фсё идёт по плану!
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