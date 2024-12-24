Дилерский холдинг «Рольф» планирует открыть в следующем году 15 салонов и построить автомобиль для малоимущих

Дилерский холдинг «Рольф» планирует всю прибыль на протяжении 5 ближайших лет вкладывать в развитие сети, 24 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал его владелец Умар Кремлев.

Главная задача «Рольфа» — прийти к производству запчастей и созданию и сборке собственного автомобиля, «доступного для каждого клиента, для среднего и малоимущих», отметил он. «Если мы сделаем первый автомобиль, то это будет семейный автомобиль», — подчеркнул Умар Кремлев.

По словам владельца компании, уже понятно, в каких городах России вскоре появятся автосалоны «Рольфа»: один уже открылся в Краснодаре, ведутся переговоры с Екатеринбургом, Тюменью и Красноярском. «За 2025 год мы должны открыть еще где-то 15 автосалонов», — подчеркнул Кремлев. Расширение позволит увеличить количество рабочих мест до 15 тысяч, сейчас, отметил Кремлев, в компании работают 9 тысяч сотрудников.

За текущий год «Рольф» значительно нарастил объемы продаж. «Взять, например, оборотку: мы недавно смотрели, у нас было около 800 миллионов [рублей], сегодня, к концу года, мы сверяемся — у нас уже 1,2–1,3 миллиарда», — поделился владелец автомобильного холдинга.