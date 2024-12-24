Второе дело возбудили после ДТП с автобусом у Мандрог. Фигурантами стали дорожники

После ДТП с автобусом-развозкой в Подпорожском районе Ленобласти, в котором пострадали 6 человек, возбудили уголовное дело из-за плохой уборки дороги. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

Следствие сочло, что сотрудники Лодейнопольского филиала ГП «Киришское ДРСУ» ненадлежащим образом очистили дорожное полотно трассы Верхние Мандроги — Подпорожье от снега, из-за чего на нем образовалась снежная каша. В итоге вечером 23 декабря водитель автобуса-развозки не справился с управлением и съехал в кювет. При этом в сообщении отмечается, что водитель, «не оценив должным образом дорожную обстановку», ехал со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянно контролировать движение машины в условиях снежной каши.