Второе дело возбудили после ДТП с автобусом у Мандрог. Фигурантами стали дорожники

После ДТП с автобусом-развозкой в Подпорожском районе Ленобласти, в котором пострадали 6 человек, возбудили уголовное дело из-за плохой уборки дороги. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.
Следствие сочло, что сотрудники Лодейнопольского филиала ГП «Киришское ДРСУ» ненадлежащим образом очистили дорожное полотно трассы Верхние Мандроги — Подпорожье от снега, из-за чего на нем образовалась снежная каша. В итоге вечером 23 декабря водитель автобуса-развозки не справился с управлением и съехал в кювет. При этом в сообщении отмечается, что водитель, «не оценив должным образом дорожную обстановку», ехал со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянно контролировать движение машины в условиях снежной каши.
Следственный отдел СУ СК России по Ленобласти возбудил по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности. Ранее в полицейском главке также сообщали о возбуждении дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В аварии, напомним, пострадали шесть пассажиров автобуса. Травмы одного из них медики оценили как тяжкий вред. Всего в момент ДТП в автобусе находились 16 пассажиров.
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