Более десяти человек пострадали в Ленобласти в результате ДТП с автобусом

В понедельник около 20:30 на 9-м километре трассы Верхние Мандроги -Подпорожье водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием на бок. Об этом сообщает 47news со ссылкой на данные ГКУ «Леноблпожспас».
В автобусе, который занимался развозкой сотрудников туристического комплекса «Верхние Мандроги», находились 17 человек — все взрослые, из них 12 пострадали. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают спасатели 139-й пожарной части Подпорожского отряда Леноблпожспас и ПСО Лодейного Поля, скорая помощь и полиция. По факту аварии прокуратура Ленобласти организовала проверку.
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