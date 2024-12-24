ДТП с автобусом-развозкой у деревни Мандроги стало уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Подпорожском районе Ленобласти. Одна из пассажирок получила тяжелые травмы, сообщает 24 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла в 20:25 23 декабря на подъезде к деревне Мандроги. 52-летний водитель автобуса «Нефаз», развозившего сотрудников туристического комплекса «Верхние Мандроги», не справился с управлением и съехал в кювет. На фото с места ДТП видно, что автобус прилег в канаву, от удара о землю разбились стекла у места водителя.
В момент ДТП в салоне автобуса находились 16 пассажиров. Шестеро пострадали и были госпитализированы. Травмы одной из пассажирок медики оценили как тяжелые. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.
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