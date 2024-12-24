В Петербурге мать изнасилованной девочки получила новое уголовное дело. Она в изоляторе

Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору Следственный комитет возбудил накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 декабря. Под подозрением не только 33-летняя женщина, но и её сожитель-ровесник, который уже под стражей.

Внимание сотрудников правоохранительных органов семья привлекла в апреле, когда девочка попала в больницу с болями в животе. При обследовании были замечены следы побоев. Мать тогда призналась, что ударила дочь ремнём после того, как та будто бы назло ей испражнилась в одежду. Медики диагностировали гематомы и кровоподтёки по всему телу, анемию, ожоги пальцев на ногах и перелом позвонка. По версии следствия, насилие в семье было не только физическим. Через несколько дней после госпитализации ребёнка был задержан сожитель женщины — уроженец Узбекистана, успевший получить российское гражданство. Ему вменили насильственные действия сексуального характера и изнасилование девочки.