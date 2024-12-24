Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 760мм 89%
Подробнее
5 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Крушение сухогруза из Петербурга
Чем угощает Псков
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Вот почему дорожает масло
Происшествия В Петербурге мать изнасилованной девочки получила новое уголовное дело. Она в изоляторе

В Петербурге мать изнасилованной девочки получила новое уголовное дело. Она в изоляторе

6 134
13 комментариев

Новое уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Калининского района Петербурга, которая, по версии следствия, знала и молчала о насилии, которому подвергалась её 10-летняя дочь.

Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору Следственный комитет возбудил накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 декабря. Под подозрением не только 33-летняя женщина, но и её сожитель-ровесник, который уже под стражей.

Внимание сотрудников правоохранительных органов семья привлекла в апреле, когда девочка попала в больницу с болями в животе. При обследовании были замечены следы побоев. Мать тогда призналась, что ударила дочь ремнём после того, как та будто бы назло ей испражнилась в одежду. Медики диагностировали гематомы и кровоподтёки по всему телу, анемию, ожоги пальцев на ногах и перелом позвонка. По версии следствия, насилие в семье было не только физическим. Через несколько дней после госпитализации ребёнка был задержан сожитель женщины — уроженец Узбекистана, успевший получить российское гражданство. Ему вменили насильственные действия сексуального характера и изнасилование девочки.

Мать, как полагает следствие, знала о том, чему подвергается дочь. В отношении женщины возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, позже добавили статью о заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. По предварительным данным, её оставили под подпиской.

По делу об умышленном причинении тяжкого вреда девочке женщину задержали 23 декабря. Избрания меры пресечения она ждёт в изоляторе временного содержания. На место пребывания сожителя новые подозрения не повлияли, он остаётся в СИЗО.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED6
Гнев
ANGRY72
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
266377356
32 минуты
Дама то- наша, скрепная? Или тоже импортозамещенная?
Slava_Rossii2
3 минуты
А почему бы в школах не проводить осмотр детей хотя бы раз в четверть? Можно было гарантированно, а не случайно, выявлять домашнее насилие, а заодно и заболевания, о которых родители и дети могут не догыдываться.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
ТОП 5
Новости компаний
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00