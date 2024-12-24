Молодой водитель и его пассажир умерли после жесткого ДТП с двумя фурами в Ленобласти

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти







Авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков, которая произошла накануне на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти, стала уголовным делом. Водителя и пассажира легковой спасти не удалось, сообщили 24 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

ДТП случилось в 9:10 23 декабря на 209-м километре автодороги «Кола». Как стало известно «Фонтанке», 50-летний петербуржец ехал на грузовом рефрижераторе с продуктами в сторону Мурманска и не справился с управлением на прямом участке дороги. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшей там Skoda Rapid под управлением 18-летнего жителя Лодейного Поля.

После этого грузовик съехал в кювет и опрокинулся, а легковая врезалась в стоявший на обочине грузовой Volvo с пластиковой тарой. Водитель фуры, 39-летний житель Карелии, в этот момент был в кабине.

В результате ДТП тяжелые травмы получили водитель и пассажир «Шкоды». Их госпитализировали, но оба скончались в больнице. В момент ДТП оба они были пристегнуты ремнями безопасности.

В отношении водителя рефрижератора возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смертельное ДТП, сообщили в главке. Мужчина задержан. По данным «Фонтанки», за 2024 год он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД: трижды за превышение скорости и один раз за нарушение правил пользования телефоном за рулем. За водителем «Шкоды» штрафов не числится.