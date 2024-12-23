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Происшествия Жёсткое ДТП в Ленобласти со стоящей фурой: грузовик на боку, легковая смята

Жёсткое ДТП в Ленобласти со стоящей фурой: грузовик на боку, легковая смята

3 067
5 комментариев

Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла 23 декабря в Лодейнопольском районе Ленобласти. Травмы получили два человека.

На автодороге в деревне Шамокша столкнулись грузовик JAC и легковая Skoda, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти. В результате «Шкоду» занесло, и она врезалась в стоявшую на обочине фуру Volvo. При этом JAC, судя по фото, съехал в кювет и упал на бок.

Водителя и пассажира «Шкоды» зажало в салоне. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи.

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Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
42 минуты
Мне бы в Выборг надо сгонять. Но не еду, потому что мастеровитых гостей гаранта и любителей летней резины на дорогах полно. Лучше на электричке махну. Как там с ними сейчас - безопасно или тоже... того?
Гость
57 минут
Всё из-за не чищенной трассы!
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