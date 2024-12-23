Жёсткое ДТП в Ленобласти со стоящей фурой: грузовик на боку, легковая смята

Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла 23 декабря в Лодейнопольском районе Ленобласти. Травмы получили два человека.

На автодороге в деревне Шамокша столкнулись грузовик JAC и легковая Skoda, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти. В результате «Шкоду» занесло, и она врезалась в стоявшую на обочине фуру Volvo. При этом JAC, судя по фото, съехал в кювет и упал на бок.

Водителя и пассажира «Шкоды» зажало в салоне. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи.