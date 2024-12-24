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Общество Следующим фильмом Кристофера Нолана будет экранизация поэмы Гомера «Одиссея»

Следующим фильмом Кристофера Нолана будет экранизация поэмы Гомера «Одиссея»

651
2 комментария

Следующим фильмом режиссера Кристофера Нолана будет экранизация поэмы Гомера «Одиссея». Об этом 24 декабря сообщила кинокомпания Universal Pictures, которая будет ответственна за дистрибьюцию картины по всему миру.

«"Одиссея» — это мифический боевик-эпопея, снятый по всему миру с использованием совершенно новой технологии IMAX. Фильм впервые перенесет основополагающую сагу Гомера на экраны IMAX и выйдет в кинотеатрах всего мира 17 июля 2026 года», — говорится в анонсе в соцсети X.

В актерский состав вошли Том Холланд, Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

В декабре король Великобритании Карл III посвятил режиссера «Оппенгеймера» в рыцари.

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Кристофер Нолан Одиссея Гомер
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Комментарии
2
Гость
55 минут
го мера игра го камушки мера камушки метра сантиметра децилитра децибелла
Гость
52 минуты
опен геймера штее ауф опен штее ауф в пропелир гей мера такая же как и у дядя бо из гор по го
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