Следующим фильмом Кристофера Нолана будет экранизация поэмы Гомера «Одиссея»

Следующим фильмом режиссера Кристофера Нолана будет экранизация поэмы Гомера «Одиссея». Об этом 24 декабря сообщила кинокомпания Universal Pictures, которая будет ответственна за дистрибьюцию картины по всему миру.
«"Одиссея» — это мифический боевик-эпопея, снятый по всему миру с использованием совершенно новой технологии IMAX. Фильм впервые перенесет основополагающую сагу Гомера на экраны IMAX и выйдет в кинотеатрах всего мира 17 июля 2026 года», — говорится в анонсе в соцсети X.
В актерский состав вошли Том Холланд, Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.
В декабре король Великобритании Карл III посвятил режиссера «Оппенгеймера» в рыцари.
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