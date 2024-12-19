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Общество Король Великобритании Чарльз III посвятил в рыцари режиссера Кристофера Нолана

Король Великобритании Чарльз III посвятил в рыцари режиссера Кристофера Нолана

839
3 комментария

Король Великобритании Чарльз III посвятил в рыцари режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает The Independent.

Церемония посвящения прошла в Букингемском дворце. На встрече король признался, что ему понравился фильм «Оппенгеймер». Вместе с Ноланом титула леди удостоилась его супруга — Эмма Томас. Пара является соучредителями продюсерской компании Syncopy, которая работала над созданием таких фильмов, как «Начало», «Интерстеллар», «Темный рыцарь» и «Довод».

Почетные звания достались обоим за выдающиеся достижения в области кинематографа.

Рыцарские звания, даруемые монархом Великобритании, предполагают особое обращение — «сэр» к мужчинам и «леди» или «дама» к женщинам.

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Комментарии
3
Игорь Протасов
12 минут
Британская империя закончилась... осталась её жалкая реконструкция...
Гость
1 час
Карл III, Карл.
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