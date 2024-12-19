Король Великобритании Чарльз III посвятил в рыцари режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает The Independent.

Церемония посвящения прошла в Букингемском дворце. На встрече король признался, что ему понравился фильм «Оппенгеймер». Вместе с Ноланом титула леди удостоилась его супруга — Эмма Томас. Пара является соучредителями продюсерской компании Syncopy, которая работала над созданием таких фильмов, как «Начало», «Интерстеллар», «Темный рыцарь» и «Довод».

Почетные звания достались обоим за выдающиеся достижения в области кинематографа.

Рыцарские звания, даруемые монархом Великобритании, предполагают особое обращение — «сэр» к мужчинам и «леди» или «дама» к женщинам.