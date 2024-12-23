Зурабишвили допустила «свержение режима» в Грузии в случае отказа от новых парламентских выборов

Внутриполитический кризис в Грузии достиг такой стадии, что для его разрешения осталось два способа: проведение новых выборов до 29 декабря для восстановления доверия избирателей или свержение действующего режима. Такое заявление сделала 23 декабря действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Мы испробовали и протестировали все возможные законные средства, чтобы сдержать кризис. Это были судебные процессы, но мы не достигли результата из-за печального состояния наших судов», приводит слова Зурабишвили Interpressnews.

«Новую антиконституционную ситуацию» в стране создал отказ Конституционного суда принять и рассмотреть иск о победе «Грузинской мечты» на прошедших парламентских выборах, утверждает Зурабишвили. По ее словам, «нелегитимный парламент» не должен быть созван без президента или без ответа Конституционного суда.

Ранее в Европейский суд по правам человека также был подан иск, но ответа от него вряд ли стоит ждать «сегодня и завтра».

«Не осталось ни одного законного, конституционного пути. Остается только назначить новые выборы, и это требование народа, мое требование и требование политических партий», продолжила глава государства и обозначила два спсособа решения сложившейся ситуации: новые выборы или свержение действующего режима.

По ее словам, «режим рушится сам по себе», без чьего-либо участия со стороны и в этом — вина тех, кто у власти, потому что они «вовремя не опомнились и не увидели, как обращаться с этой страной».

Накануне Зурабишвили дала властям Грузии неделю на назначение новых парламентских выборов. Ее собственные полномочия истекают 29 декабря.

В Грузии 14 декабря выбрали нового президента — кандидата от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Михаила Кавелашвили. Это были первые непрямые выборы президента в Грузии, которые были проведены только с участием выборщиков от парламента и региональных представительств. Кавелашвили был единственным кандидатом.