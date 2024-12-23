Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

южн.

 757мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Почем море на Новый год
Сколько стоит елка
Вот почему дорожает масло
Убийца журналиста Максимова
Почему столкнулись поезда
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Общество Зурабишвили допустила «свержение режима» в Грузии в случае отказа от новых парламентских выборов

Зурабишвили допустила «свержение режима» в Грузии в случае отказа от новых парламентских выборов

202
2 комментария

Внутриполитический кризис в Грузии достиг такой стадии, что для его разрешения осталось два способа: проведение новых выборов до 29 декабря для восстановления доверия избирателей или свержение действующего режима. Такое заявление сделала 23 декабря действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Мы испробовали и протестировали все возможные законные средства, чтобы сдержать кризис. Это были судебные процессы, но мы не достигли результата из-за печального состояния наших судов», приводит слова Зурабишвили Interpressnews.

«Новую антиконституционную ситуацию» в стране создал отказ Конституционного суда принять и рассмотреть иск о победе «Грузинской мечты» на прошедших парламентских выборах, утверждает Зурабишвили. По ее словам, «нелегитимный парламент» не должен быть созван без президента или без ответа Конституционного суда.

Ранее в Европейский суд по правам человека также был подан иск, но ответа от него вряд ли стоит ждать «сегодня и завтра».

«Не осталось ни одного законного, конституционного пути. Остается только назначить новые выборы, и это требование народа, мое требование и требование политических партий», продолжила глава государства и обозначила два спсособа решения сложившейся ситуации: новые выборы или свержение действующего режима.

По ее словам, «режим рушится сам по себе», без чьего-либо участия со стороны и в этом — вина тех, кто у власти, потому что они «вовремя не опомнились и не увидели, как обращаться с этой страной».

Накануне Зурабишвили дала властям Грузии неделю на назначение новых парламентских выборов. Ее собственные полномочия истекают 29 декабря.

В Грузии 14 декабря выбрали нового президента — кандидата от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Михаила Кавелашвили. Это были первые непрямые выборы президента в Грузии, которые были проведены только с участием выборщиков от парламента и региональных представительств. Кавелашвили был единственным кандидатом.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Саломе Зурабишвили Грузия Протесты Парламентские выборы Грузинская мечта Свержение режима
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Dmitriy9000
1 минута
Самокритично) Неужели к французской бабке вернулся разум?
Гость
2 минуты
И куда интересно будет бежать Иваншвили, большая загадка.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
Новости компаний
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
Новости компаний
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45