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Общество Политика Зурабишвили дала властям Грузии неделю на назначение новых парлментских выборов

Зурабишвили дала властям Грузии неделю на назначение новых парлментских выборов

2 125
41 комментарий

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили дала властям Грузии неделю на назначение новых парламентских выборов. Об этом 22 декабря сообщает Sputnik Грузия.

Зурабишвили присоединилась в воскресенье к акции протеста и, выступая в центре Тбилиси, потребовала назначить дату новых выборов до 29 декабря. Речь ее неоднократно прерывалась из-за технических неполадок, а часть про выборы была с трудом различима в прямых эфирах.

По словам президента, она ничего не боится и останется в стране. Зурабишвили призвала Евросоюз поддержать грузинскую оппозицию.

Завтра, по ее словам, она запишет видеообращение с подробностями для граждан, так как не смогла выступить из-за технических неполадок на сцене.

Сегодня в Грузии 24-й день акций протеста, начавшихся после объявления властей о заморозки переговоров по евроинтеграции. В воскресенье на улицах можно было увидеть сразу несколько колонн: студентов, танцоров национальных танцев, любителей йоги и даже фанатов Гарри Потера.

Между тем, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе допустил уголовное преследование Зурабишвили после прекращения ее полномочий 29 декабря.

«Я уверен, что ей хватит мудрости не нарушать нормы Уголовного кодекса», заявил он (цитата по Mtavari).

Ранее Зурабишвили утверждала, что не намерена покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий. «Когда на выборах смогут легитимно избрать нового президента, я с радостью уступлю ему место», пообещала она.

В Грузии 14 декабря выбрали нового президента — кандидата от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Михаила Кавелашвили. Это были первые непрямые выборы президента в Грузии, которые были проведены только с участием выборщиков от парламента и региональных представительств. Кавелашвили был единственным кандидатом.

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Комментарии
41
674236884
58 минут
это чучело еще оттуда не вынесли?
263784231
52 минуты
Крепкие нервы, однако, у грузинских властей. Эту гражданку Франции давно бы уже надо к её подельнику, ценителю вкуса галстуков, отправить по соседству.
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