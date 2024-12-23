Загитовой отказали в гранте на 74,8 млн рублей на шоу в Петербурге

Президентский фонд культурных инициатив отказал Алине Загитовой, олимпийской чемпионке по фигурному катанию, в предоставлении гранта. Информация об этом указана на официальном сайте фонда.

Загитова подавала заявку на сумму 74 798 618 рублей для организации шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, которое планировалось провести в первой половине 2025 года. Однако в разделе «софинансирование» фигуристка указала ноль рублей. На официальном сайте фонда заявка получила статус «Проект не получил поддержки».

Отсутствие софинансирования означало, что Алина намеревалась полностью финансировать мероприятие за счет гранта, не привлекая дополнительных средств. После волны критики Загитова объяснила ситуацию, заявив, что не внесла данные о софинансировании по незнанию, поскольку подавала заявку в фонд впервые.