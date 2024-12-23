Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

южн.

 757мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Сколько стоит елка
Вот почему дорожает масло
Убийца журналиста Максимова
Отнять красный аттестат
Открытие Витебской развязки
Почему столкнулись поезда
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт Город Загитовой отказали в гранте на 74,8 млн рублей на шоу в Петербурге

Загитовой отказали в гранте на 74,8 млн рублей на шоу в Петербурге

2 716
8 комментариев

Президентский фонд культурных инициатив отказал Алине Загитовой, олимпийской чемпионке по фигурному катанию, в предоставлении гранта. Информация об этом указана на официальном сайте фонда.

Загитова подавала заявку на сумму 74 798 618 рублей для организации шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, которое планировалось провести в первой половине 2025 года. Однако в разделе «софинансирование» фигуристка указала ноль рублей. На официальном сайте фонда заявка получила статус «Проект не получил поддержки».

Отсутствие софинансирования означало, что Алина намеревалась полностью финансировать мероприятие за счет гранта, не привлекая дополнительных средств. После волны критики Загитова объяснила ситуацию, заявив, что не внесла данные о софинансировании по незнанию, поскольку подавала заявку в фонд впервые.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Алина Загитова Грант Шоу Петербург Алые паруса
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
281789510
33 минуты
И правильно сделали.
Mafioza
33 минуты
Нельзя честно говорить, что все хочешь попилить🤭
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45