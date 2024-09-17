Алина Загитова запросила у президентского фонда 74,8 млн рублей на ледовое шоу в Петербурге

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова запросила у государства 74,8 млн рублей на создание и проведение в Петербурге ледового шоу «Алые паруса». Соответствующая заявка опубликована на официальном сайте президентского фонда культурных инициатив.
«Ледовое шоу позволит оживить эту идею на сцене», — говорится в тексте заявки.
Также там отмечается, что проект «Алые паруса» позволит жителям России из Курской и Белгородской областей, а также семьям участников СВО ознакомиться с произведением Александра Грина в формате ледового шоу, а это, по мнению авторов заявки, «сделает культуру более доступной для тех, кто находится в зоне конфликта».
В качестве заявителя указана Загитова Алина Ильназовна. Дадут ли фигуристке почти 75 миллионов, станет известно 20 декабря.
Отметим, что практика получения грантов на проведение ледовых шоу не новая история. Ранее такие же гранты получали Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Илья Авербух, о чем он рассказывал в интервью «Фонтанке». Однако обычно организаторы просят до 20 процентов от общего бюджета. Остальную часть они находят самостоятельно. У Загитовой в заявке в графе «софинансирование» стоят нули. То есть она надеется сделать шоу полностью за счет государственного бюджета.
Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018).
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