Алина Загитова запросила у президентского фонда 74,8 млн рублей на ледовое шоу в Петербурге

Также там отмечается, что проект «Алые паруса» позволит жителям России из Курской и Белгородской областей, а также семьям участников СВО ознакомиться с произведением Александра Грина в формате ледового шоу, а это, по мнению авторов заявки, «сделает культуру более доступной для тех, кто находится в зоне конфликта».

Отметим, что практика получения грантов на проведение ледовых шоу не новая история. Ранее такие же гранты получали Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Илья Авербух, о чем он рассказывал в интервью «Фонтанке». Однако обычно организаторы просят до 20 процентов от общего бюджета. Остальную часть они находят самостоятельно. У Загитовой в заявке в графе «софинансирование» стоят нули. То есть она надеется сделать шоу полностью за счет государственного бюджета.