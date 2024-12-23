Глава Роспотребнадзора прокомментировала версию о лабораторном происхождении COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вновь заявила об отсутствии доказательств лабораторного происхождения вируса COVID-19. Об этом 23 декабря сообщает «Интерфакс».

Попова рассказала, что в составе рабочей группы Всемирной организации здравоохранения был и представитель Института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера, и его мнение позволило ей заявить об отсутствии на сегодня данных за версию о лабораторном происхождении коронавируса.

«Пока доказательств того, что это вирус лабораторный, что его кто-то создал и кто-то выпустил, уж точно нет. С чего все началось — пока никаких доказательств нет», — сообщила Попова.

Ранее подкомитет конгресса США пришел к выводу о том, что возбудитель коронавируса появился в лаборатории в Ухане. В документе уточнялось, что «если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились». После этого Попова также выступила с опровержением такой версии.