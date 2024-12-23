В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге Сбербанка

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следователей о заключении под стражу обвиняемой в поджоге отделения Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Согласно данным следствия, не позднее 17:05 21 декабря петербурженка вошла в здание банка ПАО «Сбербанк», расположенного на Среднеохтинском проспекте, 10. Женщина вылила принесённую с собой горючую жидкость на банкоматы и подожгла её, что привело к взрыву и возгоранию в помещении банка. Поджигательницу задержали в тот же день.



22 декабря петербурженке предъявили обвинение по статье о террористическом акте. Женщина частично признала вину.



В результате суд удовлетворил просьбу следствия, заключив поджигательницу под стражу до 20 февраля 2025 года. Подсудимая и ее адвокат выразили несогласие, попросив вместо этого применить меру в виде запрета определённых действий.



Напомним, от взрыва в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте ударной волной выбило двери и окна. Ранее «Фонтанка» опубликовала сам момент взрыва и собрала главное, что известно о поджоге.