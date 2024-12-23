Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

южн.

 757мм 88%
Подробнее
5 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Убийца журналиста Максимова
Отнять красный аттестат
Открытие Витебской развязки
Почему столкнулись поезда
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Происшествия В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге Сбербанка

В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге Сбербанка

4 147
19 комментариев

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следователей о заключении под стражу обвиняемой в поджоге отделения Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Согласно данным следствия, не позднее 17:05 21 декабря петербурженка вошла в здание банка ПАО «Сбербанк», расположенного на Среднеохтинском проспекте, 10. Женщина вылила принесённую с собой горючую жидкость на банкоматы и подожгла её, что привело к взрыву и возгоранию в помещении банка. Поджигательницу задержали в тот же день.

22 декабря петербурженке предъявили обвинение по статье о террористическом акте. Женщина частично признала вину.

В результате суд удовлетворил просьбу следствия, заключив поджигательницу под стражу до 20 февраля 2025 года. Подсудимая и ее адвокат выразили несогласие, попросив вместо этого применить меру в виде запрета определённых действий.

Напомним, от взрыва в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте ударной волной выбило двери и окна. Ранее «Фонтанка» опубликовала сам момент взрыва и собрала главное, что известно о поджоге.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Поджог сбербанка Петербург Арест
Лайк
LIKE11
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Cui prodest? Не ПФР ли всё это затеял?
Гость
1 час
Всех пенсов за терроризм пересажают - кто тогда голосовать будет?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45