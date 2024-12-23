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Общество Экс-сотрудники разведки Израиля раскрыли подробности подрыва пейджеров «Хезболлы»

Экс-сотрудники разведки Израиля раскрыли подробности подрыва пейджеров «Хезболлы»

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10 комментариев

Два бывших высокопрофильных агента израильской разведки «Моссад» рассказали о подробностях операции с пейджерами в Ливане, взрывы которых должны были навредить участникам движения «Хезболла». Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает CBS News.

По словам бывших сотрудников, работа по превращению пейджеров в оружие началась за десять лет до того, как Израиль атаковал «Хезболлу».

«Пейджер был оружием, таким же, как пуля, ракета или миномет», — отметил один из собеседников.

Тем не менее к практическому осуществлению своего плана «Моссад» приступил в 2022 году. Тогда израильская спецслужба занялась разработкой такой модели пейджера, в которую можно было бы уместить достаточное количество взрывчатого вещества. Используя манекены, «Моссад» проводил испытания со взрывами разработанных устройств. Задача состояла в том, чтобы убедиться, что пейджер нанесет урон только членам «Хезболлы», а не людям поблизости.

«Мы все проверяли трижды, дважды, многократно, чтобы убедиться в минимальном ущербе», — подтвердил один из агентов.

Чтобы подтолкнуть «Хезболлу» к покупке именно этих пейджеров, «Моссад» запустил специально разработанную рекламную кампанию на YouTube и разместил фальшивые отзывы покупателей в интернете. При этом, чтобы ливанское движение не смогло установить связь между пейджерами и Израилем, разведывательное агентство организовало полный процесс производства устройств и наладило лицензионное сотрудничество с тайваньской фирмой Gold Apollo через подставные компании, включая одну из Венгрии.

В результате участники «Хезболлы» закупили у Израиля свыше 16 тысяч устройств, начиненных взрывчатыми веществами, некоторые из которых были использованы против ливанского движения в сентябре этого года.

Напомним, 17 и 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров и других электронных устройств, в числе которых телефоны, автомобильные рации, устройства для снятия отпечатков, приборы, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Они, в частности, принадлежали представителям ливанского движения «Хезболла», которое поддержало палестинскую группировку ХАМАС и регулярно обстреливало Израиль. СМИ писали , что израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных «Хезболлой» у тайваньской компании Gold Apollo.

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Комментарии
10
В д. Гадюкино - дожди.
31 минута
Да... Это не петровы с башировыми - неудачники.
AlBerkut
21 минута
И тут же реклама - 'дарим iPhone 16'... Айфончик тоже от Моссада? 🤔
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