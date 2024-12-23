Экс-сотрудники разведки Израиля раскрыли подробности подрыва пейджеров «Хезболлы»

Два бывших высокопрофильных агента израильской разведки «Моссад» рассказали о подробностях операции с пейджерами в Ливане, взрывы которых должны были навредить участникам движения «Хезболла». Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает CBS News.

По словам бывших сотрудников, работа по превращению пейджеров в оружие началась за десять лет до того, как Израиль атаковал «Хезболлу».

Тем не менее к практическому осуществлению своего плана «Моссад» приступил в 2022 году. Тогда израильская спецслужба занялась разработкой такой модели пейджера, в которую можно было бы уместить достаточное количество взрывчатого вещества. Используя манекены, «Моссад» проводил испытания со взрывами разработанных устройств. Задача состояла в том, чтобы убедиться, что пейджер нанесет урон только членам «Хезболлы», а не людям поблизости.