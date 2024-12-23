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Происшествия В Петербурге арестован 70-летний подозреваемый в терактах. Серию его поджогов прервали прохожие

В Петербурге арестован 70-летний подозреваемый в терактах. Серию его поджогов прервали прохожие

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25 комментариев
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Как минимум два месяца под стражей предстоит провести пенсионеру из Ленобласти, которому вменяют атаку на банкоматы в Колпино. Его поход с бутылками с горючим стоил банкам порядка полутора миллионов рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 23 декабря, Колпинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и определил в СИЗО до 20 февраля Александра Никифорова. Мужчину подозревают в двух терактах и покушении ещё на один.

Пенсионера поймали прохожие днём 21 декабря на проспекте Ленина, 37, после того как он облил горючим банкомат. Позже в полиции он признался, что в этот же день успел поджечь банкомат другого банка на Тверской улице, 34. Пока его торопились потушить, мужчина перешёл через дорогу и облил горючим ещё один банкомат, но чиркнуть спичкой не успел — его спугнули.

По данным «Фонтанки», в первом случае ущерб оценили в 1 миллион рублей. На проспекте Ленина огонь повредил имущество на 500 тысяч рублей.

Предварительно полиция установила, что пенсионер действовал по указанию неизвестных, которые склонили его к преступлению. Подробнее об аналогичных поджогах, на которые толкали в мессенджерах, рассказывали здесь.

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Комментарии
27
tigr
1 час
один из 80 процентов населения которых надо лечить
tigr
1 час
его надо лечить как и большинство населения России
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