«Как в фильме ужасов». Среди пострадавших в ДТП на Заневском — семья с ребёнком

С переломом, синяками и нервным срывом возвращается из Петербурга семья из Тамбовской области. В последний вечер в городе на Неве они были в толпе на Заневском проспекте, в которую отбросило автомобиль.
Как рассказала «Фонтанке» 60-летняя Елена, 23 декабря она вместе с дочерью и 13-летней внучкой сядет на поезд в Тамбовскую область. В Петербург семья приехала к подруге, с ней же накануне вечером возвращались из театра и остановились на перекрёстке на Заневском проспекте.
«Стояли на самом краю перекрёстка с подругой. Дочка с внучкой шли позади. И тут раздаётся хлопок — будто взрыв. Подумала, что это новогодние фейерверки уже запускают, но повернула голову налево — на нас летит чёрная машина, — рассказала Елена. После удара её ноги оказались между столбами, освободить одну было особенно сложно. — Поняла, что жива, и запаниковала: рядом не было ни дочери, ни внучки, ни подруги. Дочь нашлась — подбежала сама. Подругу усадили на ограждение ждать скорую. У неё перелом колена, наложили гипс».
Подруга оставалась в больнице. Остальных отпустили после оказания медицинской помощи. У собеседницы «Фонтанки» перелом шейки бедра, швы на локте и синяки. Следующие два месяца женщине предстоит ходить с тростью. Внучке, можно сказать, повезло: рентген не показал серьёзных травм. По словам бабушки, у девочки нервный срыв.
«Думали, только в фильмах ужасов так бывает», — говорит Елена.
По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария на Заневском проспекте произошла незадолго до десяти часов вечера. 50-летняя водитель Opel Corsa при повороте налево не предоставила преимущество встречному Belgee X50 и столкнулась с ним. Кроссовер отлетел в столб и пешеходов, которые ждали зелёный. Пострадали пятеро взрослых и 13-летняя девочка. Водитель Belgee сбежал с места аварии, бросив машину. Его ищут.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Ход проверки контролирует прокуратура Красногвардейского района. «При наличии оснований прокуратура района примет меры по возмещению причиненного ребёнку вреда», — уточнили в надзорном ведомстве.
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