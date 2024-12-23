«Как в фильме ужасов». Среди пострадавших в ДТП на Заневском — семья с ребёнком

С переломом, синяками и нервным срывом возвращается из Петербурга семья из Тамбовской области. В последний вечер в городе на Неве они были в толпе на Заневском проспекте, в которую отбросило автомобиль.

Как рассказала «Фонтанке» 60-летняя Елена, 23 декабря она вместе с дочерью и 13-летней внучкой сядет на поезд в Тамбовскую область. В Петербург семья приехала к подруге, с ней же накануне вечером возвращались из театра и остановились на перекрёстке на Заневском проспекте.

«Стояли на самом краю перекрёстка с подругой. Дочка с внучкой шли позади. И тут раздаётся хлопок — будто взрыв. Подумала, что это новогодние фейерверки уже запускают, но повернула голову налево — на нас летит чёрная машина, — рассказала Елена. После удара её ноги оказались между столбами, освободить одну было особенно сложно. — Поняла, что жива, и запаниковала: рядом не было ни дочери, ни внучки, ни подруги. Дочь нашлась — подбежала сама. Подругу усадили на ограждение ждать скорую. У неё перелом колена, наложили гипс».