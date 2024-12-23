«Окрикивать и догонять водителя никто не стал». Пострадавший студент рассказал о ДТП на Заневском

Первым под удар кроссовера, который отбросило на толпу людей в Красногвардейском районе Петербурга, попал 18-летний студент. Вместе с другими пострадавшими ему оставалось ждать помощи и смотреть вслед убегающему с места ДТП водителю. Об этом молодой человек рассказал в беседе с «Фонтанкой» 23 декабря.

Источник: «Фонтанка.ру»

Накануне вечером кроссовер Belgee X50 после столкновения с Opel вылетел на тротуар Заневского проспекта. На пешеходной зоне зелёный сигнал светофора ждали порядка десяти человек. «Нам оставалось секунд 10 „красного“, когда машина вылетела на середину перекрестка, потом ДТП и вылетевший кроссовер. Всех снес. Я на краю стоял, вплотную практически к дорожным ограждениям, на меня сначала удар пришелся. Потом он (автомобиль. — Прим. ред.) еще метра три-четыре проехал. Водитель просто вышел, что-то сказал и испарился», — вспоминает наш собеседник.

По его словам, госномеров на машине не было. Окрикивать и догонять ее водителя никто не стал, присутствующие на месте происшествия люди побежали на помощь пострадавшим. «А потом буквально через несколько минут подъехали ребята из МЧС, начали помогать, потом уже скорые. Достаточно быстро всех забрали в Мариинскую больницу. Там сделали рентгены, УЗИ и прочее», — сказал студент.

В результате ДТП молодой человек ударился головой, получил ушибы и ссадины, сейчас ему предстоит посещение специалистов. «У меня колено перевязано, левая нога вся опухла, на нее удар пришелся. Но я считаю, что всё обошлось, ведь я мог оказаться между столбом и машиной», — заключил он.

Напомним, момент ДТП попал на видео. Медицинская помощь потребовалась шестерым, большинству повезло отделаться ушибами. Водителя Belgee ищет полиция, машину увезли на спецстоянку. Автомобиль зарегистрирован на петербургскую фирму, которая занимается туристическими услугами, связанными с бронированием.