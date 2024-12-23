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Происшествия В Татарстане снят режим ЧС, введенный после атаки беспилотников

В Татарстане снят режим ЧС, введенный после атаки беспилотников

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4 комментария

В Татарстане 23 декабря сняли режим чрезвычайной ситуации для подразделений МЧС и органов власти, введенный в республике 21 декабря после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Введенный ранее режим ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан снят», — уточнили в пресс-службе.

Режим ЧС вводили для ликвидации последствий атаки БПЛА на Казань. В субботу, 21 декабря, в нескольких жилых домах началось возгорание после атаки дронов. Местные власти сообщили о восьми прилетах беспилотников. Пострадавших нет.

Среди поврежденных ЖК — «Лазурные небеса». Один из дронов прилетел в нежилую квартиру, находящуюся в районе 31-го этажа. Второй — попал в квартиру на 29-м этаже. Полиции удалось предотвратить третий прилет БПЛА. Об этом рассказал глава управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин. Его слова цитирует портал 116.RU.

«Когда видно было, что БПЛА летит и уже должен был взорваться, врезаться именно в то место, где у нас работали пожарные, они оперативно приняли решение применить автоматическое оружие», — сказал Чанкин. В итоге дрон упал на улице Красной Позиции, потеряв управление.

Один из сотрудников МЧС Руслан Щукин, прибывший к «Лазурным небесам», накрыл собой жительницу с четырехмесячным ребенком на руках. Сделал он это во время того, как мимо них пролетал дрон.

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Комментарии
4
sysh
1 час
Режим ЧС вводили для ликвидации последствий атаки БПЛА Может надо ввести режим ЧС для ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ атаки.
Yuri_SPb
1 час
Опять в ЖК. Косые или специально?
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