В Татарстане снят режим ЧС, введенный после атаки беспилотников

В Татарстане 23 декабря сняли режим чрезвычайной ситуации для подразделений МЧС и органов власти, введенный в республике 21 декабря после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

Режим ЧС вводили для ликвидации последствий атаки БПЛА на Казань. В субботу, 21 декабря, в нескольких жилых домах началось возгорание после атаки дронов. Местные власти сообщили о восьми прилетах беспилотников . Пострадавших нет.

Среди поврежденных ЖК — «Лазурные небеса». Один из дронов прилетел в нежилую квартиру, находящуюся в районе 31-го этажа. Второй — попал в квартиру на 29-м этаже. Полиции удалось предотвратить третий прилет БПЛА. Об этом рассказал глава управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин. Его слова цитирует портал 116.RU.

«Когда видно было, что БПЛА летит и уже должен был взорваться, врезаться именно в то место, где у нас работали пожарные, они оперативно приняли решение применить автоматическое оружие», — сказал Чанкин. В итоге дрон упал на улице Красной Позиции, потеряв управление.