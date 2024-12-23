«Ъ»: три производителя поднимут цены на пиво с 2025 года

Пиво на прилавках российских магазинов может подорожать на 10% в 2025 году из-за инфляции и увеличения себестоимости. Об этом 23 декабря сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письма трех пивных компаний.

В распоряжении издания оказались уведомления для розничных сетей от AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО «Криница-Трейд» и дистрибьютора «Госселайн Логистикс». В письмах предупредили о повышении отпускных цен на готовую продукцию в среднем на 10%. В числе факторов, непосредственно влияющих на это, указали предстоящее повышение акцизов, инфляцию и подорожание сырья.

Конкретизировать размер увеличения цен в компаниях не стали.

Ранее «Фонтанка» писала, что повышение акцизов на пиво может привести к заморозке инвестиций в этой отрасли. Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, акциз на пиво крепостью до 8,6% в 2025 году предлагается увеличить с текущих 26 рублей до 30 рублей за 1 литр.

В январе — июне 2024 года производство пива в России выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 451,4 тыс. декалитров. Показатель оказался максимальным за последние 11 лет.