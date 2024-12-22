Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 748мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Отнять красный аттестат
Чем угощает Псков
Открытие Витебской развязки
Почему столкнулись поезда
Куда пойти на выходных
Как пенсионерка подожгла банк
Атака беспилотников в Казани
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Трамп ждет встречи с Путиным по вопросу конфликта на Украине

Трамп ждет встречи с Путиным по вопросу конфликта на Украине

1 439
16 комментариев

Избранный президент США Дональда Трамп заявил, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Слова республиканца прозвучали 22 декабря на конференции Turning Point USA в штате Аризона.

19 декабря во время прямой линии Путин напомнил, что не виделся с Дональдом Трампом более четырех лет, но всегда готов к разговору или встрече с ним. «Не знаю, когда мы встретимся с Трампом. Я готов к этому в любое время. Мы с ним не разговаривали более четырех лет», заявил Владимир Путин.

Трамп в воскресенье процитировал слова Путина и ответил на них.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать (President Putin said he wants to meet with me as soon as possible. So we have to wait for this)», сказал 47-й президент Соединенных Штатов и подчеркнул, что нужно положить конец конфликту на Украине. Трансляцию выступления вела медиакомпания RSBN.

Трамп также снова назвал украинский конфликт «ужасным» и заявил, что, будь он президентом вместо Джо Байдена, его бы не произошло.

Ранее Трамп заявил, что его команда уже работает над урегулированием конфликта на Украине, и в этом вопросе есть «маленький прогресс», несмотря на то, что это «сложная задача».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Дональд Трамп Путин Встреча Конфликт на Украине
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
674236884
28 минут
нэнку сдавать будут и пилить
Danik
12 минут
Прилетят инопланетяне и все исправят! Это реальный путь! Ждем!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Новости компаний
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14