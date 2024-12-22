Трамп ждет встречи с Путиным по вопросу конфликта на Украине

Избранный президент США Дональда Трамп заявил, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Слова республиканца прозвучали 22 декабря на конференции Turning Point USA в штате Аризона.

19 декабря во время прямой линии Путин напомнил, что не виделся с Дональдом Трампом более четырех лет, но всегда готов к разговору или встрече с ним. «Не знаю, когда мы встретимся с Трампом. Я готов к этому в любое время. Мы с ним не разговаривали более четырех лет», заявил Владимир Путин.

Трамп в воскресенье процитировал слова Путина и ответил на них.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать (President Putin said he wants to meet with me as soon as possible. So we have to wait for this)», сказал 47-й президент Соединенных Штатов и подчеркнул, что нужно положить конец конфликту на Украине. Трансляцию выступления вела медиакомпания RSBN.

Трамп также снова назвал украинский конфликт «ужасным» и заявил, что, будь он президентом вместо Джо Байдена, его бы не произошло.

Ранее Трамп заявил, что его команда уже работает над урегулированием конфликта на Украине, и в этом вопросе есть «маленький прогресс», несмотря на то, что это «сложная задача».