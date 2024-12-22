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Происшествия В Петербурге найдена мертвой мать внука Марии Шукшиной

В Петербурге найдена мертвой мать внука Марии Шукшиной

8 871
26 комментариев

Личность девушки, тело которой было найдено бездыханным в Невском районе Петербурга, установлено как Фрейя Зильбер. В 2018 году в эфире Первого канала она рассказала, что ждет ребенка от сына актрисы Марии Шукшиной.

По данным «Фонтанки», скорую в квартиру дома 2 по Народной улице вызывали накануне ближе к десяти часам вечера. Звонивший назвал фамилию девушки и сказал, что она умерла. Медики по адресу были вынуждены констатировать смерть двоих: кроме Зильбер, умер 32-летний петербуржец. Также в больницу с отравлением опиатами забрали 26-летнюю девушку.

Про приятелей Зильбер известно, что они оба петербуржцы, в школьные годы участвовали и побеждали в олимпиадах и конкурсах. С каких пор они знакомы, неясно, однако обоих задерживали в Петербурге на митингах после смерти Алексея Навального в феврале 2024 года.

Зильбер известна с 2018 года, когда в эфире у Малахова рассказала о беременности от сына Марии Шукшиной. Семья актрисы и она сама в итоге признали мальчика. Из прессы известно, что примерно с 2020 года ребенок живет с отцом и бабушкой, она отзывалась о нем как о смышленом и любимом внуке. Судя по всему, мать судьбой ребенка особо не интересовалась.

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Комментарии
27
Заливщик голосовых планок
1 час
"мать внука" - запутанное дело..
Отец Родной
1 час
Про деда свояка деверя жены когда уже новость будет?
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