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Происшествия В Невском районе найдены два трупа, еще одна жизнь — на волоске

В Невском районе найдены два трупа, еще одна жизнь — на волоске

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1 комментарий

Наркотики унесли жизни двух человек в Невском районе. Накануне о смерти в полицию сообщили сотрудники скорой помощи, вызванные на Народную улицу. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.

Умершими оказались 32-летний петербуржец и 26-летняя жительница Алтайского края. Ее ровесницу, хозяйку квартиры, доставили в НИИ Джанелидзе в тяжелом состоянии. Все трое отравились опиатами.

С места полиция изъяла шприцы и трубку для курения. Тела направлены в морг.

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Комментарии
1
Гость
7 минут
Может не стоит время даже тратить, в НИИ Джанелидзе и нормальных людей хватает ожидающих неотложную помощь. Ежедневно привозят десятки людей с инсультами и инфарктами, которых буквально секунды отделяют от смерти. А тут даже в новостях сообщили об угашенных наркошах. Надо же как важно, как они передознули.
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