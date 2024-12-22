В Невском районе найдены два трупа, еще одна жизнь — на волоске

Наркотики унесли жизни двух человек в Невском районе. Накануне о смерти в полицию сообщили сотрудники скорой помощи, вызванные на Народную улицу. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.

Умершими оказались 32-летний петербуржец и 26-летняя жительница Алтайского края. Ее ровесницу, хозяйку квартиры, доставили в НИИ Джанелидзе в тяжелом состоянии. Все трое отравились опиатами.

С места полиция изъяла шприцы и трубку для курения. Тела направлены в морг.