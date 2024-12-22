В Петербург пришла зима. Посмотрите на самый морозный рассвет этой недели

Камеры «Лахта Центра» засняли самый морозный рассвет этой недели. На кадрах небо розовеет над замерзающим Финским заливом.

Видео было снято 18 декабря — в самый холодный день на прошедшей неделе. За бортом −18 градусов, а Петербург наконец-то по-зимнему красивый — покрывается уверенной коркой льда и сугробами.

Сегодня морозами и не пахнет. В выходные Петербург попал под влияние теплого сектора североатлантического циклона. Температура воздуха в городе составила +1…+3 °С, в Ленобласти: −1…+4 °С. В понедельник ожидаются небольшие дожди местами с мокрым снегом. Температура воздуха — +1…+3 °С.