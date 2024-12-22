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Город В Петербург пришла зима. Посмотрите на самый морозный рассвет этой недели

В Петербург пришла зима. Посмотрите на самый морозный рассвет этой недели

5 391
7 комментариев

Камеры «Лахта Центра» засняли самый морозный рассвет этой недели. На кадрах небо розовеет над замерзающим Финским заливом.

Источник:

Видео было снято 18 декабря — в самый холодный день на прошедшей неделе. За бортом −18 градусов, а Петербург наконец-то по-зимнему красивый — покрывается уверенной коркой льда и сугробами.

Сегодня морозами и не пахнет. В выходные Петербург попал под влияние теплого сектора североатлантического циклона. Температура воздуха в городе составила +1…+3 °С, в Ленобласти: −1…+4 °С. В понедельник ожидаются небольшие дожди местами с мокрым снегом. Температура воздуха — +1…+3 °С.

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Комментарии
7
alexpol
2 часа
+ 3 с дождями всю неделю это точно зима?
111111111111118
2 часа
16+ Видео содержит сцены курения. Дома курят! Обращение в Роскомнадзор отправлено.
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