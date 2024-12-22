Порывистый ветер и осадки: Петербург в воскресенье окажется под влиянием циклона

Санкт-Петербург в воскресенье, 22 декабря, окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По сведениям синоптика, в регионе сохранится ветреная и облачная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха в Северной столице составит +1…+3 °С, в Ленобласти: −1…+4 °С.

Ветер ожидается южный и порывистый, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.