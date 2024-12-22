«Это часть моей работы»: Путин рассказал, как глубоко он погрузился в тему «Орешника»

Президент России Владимир Путин назвал «Орешник» историческим событием в ракетно-космической области. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, является ли создание этой ракеты событием года.
«Ничего подобного никогда не происходило, — сказал российский лидер. — Это впервые произошло с таким видом оружия».
«Насколько глубоко лично вы были в этой теме „Орешника“?» —поинтересовался Зарубин.
«Достаточно глубоко», — признался Путин. По его словам, в Минобороны были разные точки зрения насчет «Орешника», но сам президент присоединился к тем, кто считал, что эти ракеты нужно производить (и дал прямое указание это делать) и настало время испытать «Орешник» в боевых условиях.
«Это часть моей работы», — сообщил президент России.
Ранее Путин объяснил, почему СВО нужно было начинать раньше, и ответил на вопрос: не идет ли уже третья мировая война?
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.