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Власть «Это часть моей работы»: Путин рассказал, как глубоко он погрузился в тему «Орешника»

«Это часть моей работы»: Путин рассказал, как глубоко он погрузился в тему «Орешника»

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12 комментариев

Президент России Владимир Путин назвал «Орешник» историческим событием в ракетно-космической области. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, является ли создание этой ракеты событием года.

«Ничего подобного никогда не происходило, — сказал российский лидер. — Это впервые произошло с таким видом оружия».

«Насколько глубоко лично вы были в этой теме „Орешника“?» —поинтересовался Зарубин.

«Достаточно глубоко», — признался Путин. По его словам, в Минобороны были разные точки зрения насчет «Орешника», но сам президент присоединился к тем, кто считал, что эти ракеты нужно производить (и дал прямое указание это делать) и настало время испытать «Орешник» в боевых условиях.

«Это часть моей работы», — сообщил президент России.

Ранее Путин объяснил, почему СВО нужно было начинать раньше, и ответил на вопрос: не идет ли уже третья мировая война?

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Комментарии
12
282694747
18 минут
Тихий,тихий ужас лег на провода…
tochilshik
2 минуты
и продуктовые карточки миллионам бедных россиян тоже часть его работы.
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