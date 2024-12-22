«Это часть моей работы»: Путин рассказал, как глубоко он погрузился в тему «Орешника»

Президент России Владимир Путин назвал «Орешник» историческим событием в ракетно-космической области. Такое заявление он сделал , отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, является ли создание этой ракеты событием года.

«Достаточно глубоко», — признался Путин. По его словам, в Минобороны были разные точки зрения насчет «Орешника», но сам президент присоединился к тем, кто считал, что эти ракеты нужно производить (и дал прямое указание это делать) и настало время испытать «Орешник» в боевых условиях.