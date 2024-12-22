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Происшествия Пятеро убитых, 200 пострадавших: главное о теракте в Германии

Пятеро убитых, 200 пострадавших: главное о теракте в Германии

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29 комментариев

Девятилетний ребенок и четверо взрослых (женщины 45, 52, 67 и 75 лет) считаются, по последним данным, погибшими после того, как автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в восточногерманском городе Магдебург. В ночь на воскресенье, 22 декабря, полиция города сообщила, что следственный судья распорядился взять под арест мужчину, совершившего наезд.

В результате нападения также пострадало более 200 человек, по меньшей мере 41 из них находится в критическом состоянии. Черный внедорожник BMW проехал 400 метров по переполненному рынку в ходе атаки, которая длилась около трех минут.

СМИ называют подозреваемого Талебом аль-Абдулмохсеном, 50-летним гражданином Саудовской Аравии, который прибыл в Германию в 2006 году, в 2016 году был признан беженцем и работал врачом-психиатром. Он проживал в Бернбурге, примерно в 40 км к югу от Магдебурга.

Прокурор Хорст Вальтер Нопенс заявил в субботу, что расследование продолжается, но предположил, что причиной преступления «могло стать недовольство тем, как в Германии обращаются с беженцами из Саудовской Аравии». Подозреваемый, по предварительной информации, не имеет известных связей с исламистским экстремизмом — его социальные сети и посты, по данным СМИ, указывают на то, что он и вовсе критиковал ислам. Известно, что он создал веб-сайт, призванный помочь другим бывшим мусульманам избежать преследований на их родине в странах Персидского залива.

Источник, близкий к правительству Саудовской Аравии, сообщил BBC, что агентство направило четыре официальных уведомления, известных как «вербальные ноты», немецким властям, предупреждая их о «крайне крайних взглядах», которых придерживается аль-Абдулмохсен. Источник издания, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что эти уведомления были проигнорированы. Опытный эксперт по борьбе с терроризмом заявил, что саудовцы, возможно, разворачивают кампанию по дезинформации, чтобы дискредитировать человека, пытавшегося помочь молодым саудовским женщинам получить убежище в Германии.

В настоящее время Аль-Абдулмохсен допрашивается, и прокуроры рассчитывают в установленном порядке предъявить ему обвинение в убийстве и покушении на убийство.

Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что предварительное расследование показало, что предполагаемый нападавший действовал в одиночку.

Городские власти сообщили, что около 100 полицейских, медиков и пожарных, а также 50 сотрудников спасательной службы прибыли на место происшествия вскоре после 19:00 по местному времени в пятницу.

По данным полиции, аль-Абдулмохсен, предположительно, въехал на рынок через въезд, зарезервированный для машин экстренных служб.

В субботу вечером в Магдебургском соборе прошла панихида по жертвам нападения.

На церемонии присутствовали семьи погибших, сотрудники экстренных служб и правительственные чиновники, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц. Во время визита на рынок ранее в субботу Шольц описал нападение как «ужасную трагедию», поскольку «столько людей были ранены и убиты с такой жестокостью» в месте, которое должно быть «радостным». Он сообщил журналистам, что существуют серьезные опасения за тех, кто получил тяжелые ранения, и что «все ресурсы» будут направлены на расследование в отношении подозреваемого, стоящего за нападением.

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Магдебург Германия Теракт Наезд на людей
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Комментарии
29
ИванбезМарьи
1 час
как араба не корми, он все равно на хуситов смотрит...
260786601
42 минуты
Кто же теперь скажет что ислам не мирая религия?!
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