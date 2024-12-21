Теракт перед Рождеством: главное о наезде машины на толпу людей в Германии

В Магдебурге, в центральной части Германии, 20 декабря автомобиль BMW темного цвета на большой скорости наехал на посетителей рождественской ярмарки у универмага Karstadt. По данным информационного агентства AFP, автомобиль, проехал 400 метров сквозь толпу. Власти называют наезд намеренным.

Жертвы

В разное время различные медиа сообщали о большом количестве погибших — до 11 человек, но эти сведения не подтвердились.

Когда картина произошедшего прояснилась, стало известно, что один человек погиб, 68 человек пострадали, 15 из них в тяжелом состоянии — власти Магдебурга . Состояние 37 человек оценивалось как среднее, 16 — как легкое. По обновленной информации от премьер-министра Германии Михаэля Кречмера, в результате атаки погибли два человека. Кречмер подтвердил, что пострадавших не менее 60 человек, и добавил, что он «не может исключить дальнейшие смерти из-за серьезных травм, полученных некоторыми людьми».

Подозреваемый

Подозреваемый в совершении атаки — водитель автомобиля, врезавшегося в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге, арестован. По словам премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, арестованному мужчине 50 лет, он родом из Саудовской Аравии; прибыл в Германию в 2006 году и работал врачом.

Полиция сообщает, что в настоящее время не ищет никаких других подозреваемых.

Представитель администрации Магдебурга заявил, что все больницы в этом районе готовятся к массовому приему пострадавших.

Реакции

«Это ужасное событие, особенно сейчас, в преддверии Рождества», сказал премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что инцидент «вызывает самые худшие опасения». Он также выразил соболезнования родным и близким пострадавших. «Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы рядом с ними и со всеми жителями Магдебурга. Моя благодарность всем экстренным службам в эти трудные часы», заявил канцлер ФРГ.

Посольство России в ФРГ в контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан. «С высокой долей вероятности речь идёт о теракте», сказано в сообщении посольства.

Фридрих Мерц, лидер правоцентристской партии Христианско-демократический союз (ХДС), заявил, что это «ужасные новости из Магдебурга», и его мысли с жертвами.

Лидер крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель назвала кадры из Магдебурга «разрушительными» и сказала, что ее мысли с «теми, кто остался и пострадал». «Когда же закончится это безумие?» — добавила она.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что он «глубоко потрясен ужасом, обрушившимся на рождественскую ярмарку в Магдебурге». «Франция разделяет боль немецкого народа и выражает свою полную солидарность», — добавил он.

Магдебург

Магдебург находится примерно в полутора часах езды от Берлина. Ежегодный рождественский рынок является большим туристическим собыстием для города, который является столицей земли Саксония-Анхальт и расположен на реке Эльба. Население составляет около 240 000 человек.

Для многих немцев происшествие уже вызвало болезненные воспоминания. 19 декабря 2016 года исламистский экстремист въехал на грузовике в рождественский рынок в Берлине. 12 человек погибли. В дни после первой трагедии нападавший бежал в Италию, где был застрелен полицией.