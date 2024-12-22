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Происшествия Губернатор Орловской области назвал цель ночной атаки БПЛА

Губернатор Орловской области назвал цель ночной атаки БПЛА

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4 комментария

Основной целью массированной ночной атаки беспилотников на Орловскую области стали объекты топливо-энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщается 22 декабря в телеграм-канале губернатора Андрея Клычкова.

В 08:51 глава региона отчитался о результатах отражения налета БПЛА. По его сведениям, сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Орловской области было уничтожено 20 дронов.

Ранее Клычков сообщил, что в результате атаки дронов ночью в воскресенье «снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа». О пожаре на нефтебазе ранее сообщалось после атаки беспилотников на регион 14 декабря; тогда огонь тушили в течение продолжительного времени.

Сегодня же «возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано», говорится в заявлении главы региона.

Пострадавших и значительных повреждений нет, добавил Клычков.

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ПО ТЕМЕ
Стальной Конь Орловская область Андрей Клычков Атака беспилотников БПЛА Пожары Нефтебаза
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Комментарии
4
Аба-хаба
33 минуты
Это почему такое происходит-то, а?) Кому-то скучно из власти нашей?
Ганс-Дитрих Геншер
12 минут
Движуха?
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