Губернатор Орловской области назвал цель ночной атаки БПЛА

Основной целью массированной ночной атаки беспилотников на Орловскую области стали объекты топливо-энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщается 22 декабря в телеграм-канале губернатора Андрея Клычкова.

В 08:51 глава региона отчитался о результатах отражения налета БПЛА. По его сведениям, сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Орловской области было уничтожено 20 дронов.

Ранее Клычков сообщил, что в результате атаки дронов ночью в воскресенье «снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа». О пожаре на нефтебазе ранее сообщалось после атаки беспилотников на регион 14 декабря; тогда огонь тушили в течение продолжительного времени.