За граффити и помывку стен. В 25 раз пытаются поднять тарифы для бизнеса на коммунальные услуги в Петербурге

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Собственники и арендаторы коммерческих помещений возмутились предложениями ЖКС № 3 Красногвардейского района поднять оплату его услуг более чем в 20 раз. Вопрос ставят на обсуждение в зданиях, где нет жилья. И у таких тарифов есть все шансы получить поддержку, в случае когда большой частью имущества владеет город.

В распоряжении «Фонтанки» оказались фотографии приложений к документам общих собраний собственников на Металлистов, 19/30, и Энергетиков, 50а.

В здании на Энергетиков магазин, кафе, студия и пункт курьерской службы соседствуют с городским подростково-молодежным клубом, отделом полиции, филиалом районного центра культуры и офисом ЖКС № 3 Красногвардейского района. Дом находится под управлением этой компании.

Действующий размер оплаты для коммерческих помещений — 7,9 рубля за квадратный метр. Таким образом, за помещения супермаркета площадью 942,9 квадратного метра необходимо платить 7458 рублей. На общем собрании собственников, на которое созвали представителей в декабре, был предложен новый тариф — 189,9 рубля за метр. То есть для супермаркета — 179 тысяч рублей в месяц. Увеличение в 24 раза.

Юристы уверены, что эта инициатива с большой вероятностью будет утверждена. У города, как собственника помещений, есть значительный вес в количестве голосов, ЖКС № 3 также принадлежит городу.

«Мы сдаем там помещения в аренду. И наши юристы просто в шоке от предложенных ставок и строк в платежных квитанциях. У нас сеть объектов, и обычно речь о подорожании процентов на 10 за год. Обслуживающие организации ничего не делают, от них ничего не добиться. Нам самим приходилось чинить кровлю на Энергетиков, хотя наше помещение на первом этаже — на нас текло со второго», — поделился с «Фонтанкой» директор и совладелец торгового дома «Реалъ» Александр Мышинский.

В платежки ЖКС хочет внести оплату за устранение надписей на фасаде здания, санитарное содержание входных групп, помывку фасадов, дератизацию, подготовку к сезонной эксплуатации, ведение претензионной и исковой работы, абонентское обслуживание.

«В ответ на вопросы о том, чем обоснован такой рост, на что пойдут эти деньги, нам сказали, что государство подняло штрафы за нелегальные граффити. То есть речь не о вложениях в состояние здания, не о дворниках и повышении им зарплат, а исключительно о рисках взысканий», — рассказала «Фонтанке» юрист ТД «Реалъ» Валерия Ключник.

Вопросы вызывает тот факт, что сейчас уведомления о различных штрафах получают собственники. Почему обслуживающая организация вносит такие расходы в собственный бюджет и хочет дополнительно собирать на это деньги с бизнеса — непонятно.

В Государственной административно-технической инспекции подтвердили, что штрафы за неудаление граффити назначают собственникам.

«У ГАТИ нет информации об увеличении штрафов. Данный вид ответственности установлен в 2018 году, размер штрафа не менялся. Ответственность несет собственник (владелец) здания (помещения)», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГАТИ.

Можно предположить, что в последние годы растет выявляемость нелегальных надписей, поскольку к их фиксации подключили «умные» видеокамеры. Штраф для юридических лиц за неудаление нелегальных надписей и граффити составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

Собрание, посвященное кратному повышению оплаты за услуги, прошло и среди собственников помещений в торговом центре на Металлистов, 19. Кроме повышения тарифов, на повестке был вопрос о выборе ЖКС № 3 в качестве управляющей организации. Сейчас здание обслуживает жилищное агентство Красногвардейского района.

В доме расположены в основном магазины, мастерские, сервисы доставки, но есть и городское молодежное арт-пространство «Фактура». Актуальная оплата для коммерческих помещений также составляет 7,9 рубля за квадратный метр. За помещение, которое арендует здесь супермаркет «Реалъ», получается 8018,9 рубля в месяц. Предложено увеличить оплату услуг жилкомсервиса в 25 раз, до 199,9 рубля за квадратный метр. То есть за торговые помещения магазина пришлось бы платить в таком случае 155,4 тысячи рублей.

В платежки добавлены такие же новые графы: устранение надписей на фасаде здания, санитарное содержание входной группы и т. п.

«Входных групп в здании много, их обслуживают сами собственники, никогда управляющая организация этим не занималась. Сейчас они утверждают, что намерены обслуживать. Но при этом в документе прописана только одна входная группа. Выглядит так, что с коммерции хотят просто собрать побольше денег», — рассказывает Валерия Ключник, которая в этом случае представляет интересы собственника.

Юрист отмечает, что запрос информации об плате за теплоснабжение показал: тарифы неодинаковы для коммерции и государственных учреждений. Поэтому 25-кратный рост сборов нацелен именно на магазины. Собственник торговых площадей для супермаркета сам инициировал установку счетчика, но счета продолжают выставлять по нормативу. Готовится судебный иск именно по счетам за тепло.

Собственники частных помещений на Металлистов голосовали, естественно, против новых тарифов, поэтому есть надежда, что их не получится утвердить.

В жилищном комитете в ответ на вопросы «Фонтанки» отметили, что всегда есть выбор не голосовать за тарифы, предлагаемые ЖКС. Если имеются претензии к работе управляющей организации, можно обратиться с этим в Госжилинспекцию.

«Собственник нежилого или жилого помещения в доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему имущества. Тарифы устанавливаются одинаково для всех. Если собственники помещений в доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание помещений, то применяются общегородские тарифы», — отмечают в пресс-службе комитета.

В администрации Красногвардейского района добавляют, что собственники самостоятельно выбирают обслуживающую организацию для эксплуатации своего здания. Если им что-то не нравится, они могут ее сменить.

«ЖКС № 3 Красногвардейского района сделало свое коммерческое предложение по стоимости обслуживания на услуги и работы по уборке, ремонту общего имущества, подготовке к зиме. Далее на общее собрание собственников вынесено предложение: согласиться или нет, выбрать ЖКС № 3 Красногвардейского района и утвердить тариф или нет», — отмечают в районной пресс-службе.

Гендиректор ЖКС № 3 Красногвардейского района Сергей Ефремов не стал отвечать на вопросы «Фонтанки».

Юрист по жилищным вопросам Николай Тямшанский рассказывает, что базово, по смыслу закона, собственники помещений в одном здании оплачивают услуги по одному тарифу, соразмерно площади в их распоряжении. То есть если действительно разные юрлица и организации платят по-разному, как предполагает бизнес в Красногвардейском районе, — это нестандартно.

«Размер платы за жилищные услуги должен быть пропорционален доле собственника. Начисление платы выше, чем его доля, является незаконным. Есть отдельные случаи, которые стали исключением. Это касается нежилых помещений на первом этаже, с которых взимается большая плата, чем с остальных. Такой случай рассматривался в Верховном суде, и суд признал возможность повышенного тарифа на отопление. На первом этаже здания, о котором шла речь, были более высокие потолки», — говорит Тямшанский.

Оплата за работу обслуживающей организации в нежилом доме может быть сколь угодно большой, если это утверждено общим собранием, отмечает юрист. Какими угодно могут быть и строчки в квитанциях, если за это проголосовали. Однако логично, что компания должна обосновать свои тарифы, если повышает их.

«Если собственники утвердили повышение стоимости оплаты услуг в 25 раз, можно попробовать узнать: кто будет платить по новому тарифу на самом деле. Решение может быть и формальным, нацеленным на конкретных собственников, чтобы вытеснить их. Если те, кто поддержали идею на голосовании, по факту не платят по новому тарифу — это возможное направление для размышлений», — говорит Тямшанский.

Что касается необычных строк в квитанциях, как отмечает юрист, Петербург выделяется на фоне других регионов разнообразием и подробностью описания различных услуг. Пожалуй, нигде в России такого нет. При этом цена каждой услуги управляющей организации может быть «раздута».