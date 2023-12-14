Их уже 20 тысяч. В Петербурге установили видеокамеры с искусственным интеллектом

На улицах Петербурга установили 20 тысяч умных камер, оснащенных системами анализа видео с применением искусственного интеллекта. Приборы уже запущены в работу, им интересна обстановка в городе. Об этом 14 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на Городской мониторинговый центр (ГМЦ) и компанию-разработчика SoftLogic, которая занималась подключением камер.



Камеры, оснащенные ИИ, позволят городским службам следить за уборкой дорог от снега и наледи зимой, проверять регулярную очистку мусорных контейнеров и правильную парковку транспорта, а также избавляться от граффити на фасадах зданий.

