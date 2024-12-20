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Происшествия Автомобиль въехал в толпу людей в Германии. Сообщают о жертвах

Автомобиль въехал в толпу людей в Германии. Сообщают о жертвах

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19 комментариев

В Магдебурге, в центральной части Германии, 20 декабря автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Der Spiegel пишет, что водитель задержан, а число пострадавших пока неизвестно, хотя в различных СМИ уже сообщалось об 11 погибших и 60 получивших травмы. Официальных сведений пока не поступало.

О происшествии сообщают MDR, Blick и T-online. Blick со ссылкой на неподтвержденные данные пишет о нескольких погибших и «десятках» пострадавших, а Bild пишет о более чем 20 раненых. По сведениям издания, полиция ищет на месте взрывчатку.

Известно, что автомобиль BMW темного цвета на большой скорости наехал на посетителей рождественской ярмарки у универмага Karstadt, а водитель позднее был задержан на месте. Его личность устанавливается, некоторые источники называют его выходцем из Сирии. В правительстве Саксонии-Анхальт произошедшее уже назвали терактом. MDR cо ссылкой на полицию пишет, что как минимум один человек погиб.

Полиция города сообщила, что ярмарка закрыта, на месте проходит «масштабная полицейская операция». В Магдебург направился премьер-министр Саксонии Райнер Хазелофф.

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Комментарии
21
Vikilein
1 час
Представители "самой мирной религии" отрываются на терпилах безответных. Доколе?
Сила в Правде!!
1 час
целователи корана кто еще.
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