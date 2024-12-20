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Политика Путин попросил депутатов проверить видеоигры

Путин попросил депутатов проверить видеоигры

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27 комментариев

Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов Госдумы проверить контент видеоигр. Об этом он заявил 20 декабря на заседании Государственного Cовета, посвященном поддержке семей, пишет пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что содержание видеоигр нужно проверить. «Проанализировать и сделать предложение, а потом вместе с правительством принять соответствующее решение», — сообщил президент. Предложение прозвучало в контексте поднятой темы об опасном контенте, влиянии видеоигр и намеренном нагнетании негативной роли России в современных книгах.

В конце ноября в Минпромторге прошло обсуждение прокатных удостоверений для видеоигр. Так, одним из условий для его выдачи и продажи на отечественном рынке может стать условие, при котором игра должна быть адаптирована под будущую российскую игровую приставку или консоль.

Также группа сенаторов и депутатов подготовила поправки в законодательство, которыми предлагается регулировать разработку и распространение игр и которые вводят маркировку. «Ъ» также сообщал о разработке федерального закона, который предлагает распространителям видеоигр проверять пользователей при помощи абонентского номера, Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы.

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Комментарии
27
Zatupochek
1 час
Они все проверять и запрещать не устали ещё?
tarakan
1 час
Проверьте тетрис, он ни несёт никакой идеи, что деструктивно!
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