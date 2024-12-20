Путин попросил депутатов проверить видеоигры

Путин заявил, что содержание видеоигр нужно проверить. «Проанализировать и сделать предложение, а потом вместе с правительством принять соответствующее решение», — сообщил президент. Предложение прозвучало в контексте поднятой темы об опасном контенте, влиянии видеоигр и намеренном нагнетании негативной роли России в современных книгах.

В конце ноября в Минпромторге прошло обсуждение прокатных удостоверений для видеоигр. Так, одним из условий для его выдачи и продажи на отечественном рынке может стать условие, при котором игра должна быть адаптирована под будущую российскую игровую приставку или консоль.