Путин попросил депутатов проверить видеоигры

Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов Госдумы проверить контент видеоигр. Об этом он заявил 20 декабря на заседании Государственного Cовета, посвященном поддержке семей, пишет пресс-служба Кремля.
Путин заявил, что содержание видеоигр нужно проверить. «Проанализировать и сделать предложение, а потом вместе с правительством принять соответствующее решение», — сообщил президент. Предложение прозвучало в контексте поднятой темы об опасном контенте, влиянии видеоигр и намеренном нагнетании негативной роли России в современных книгах.
В конце ноября в Минпромторге прошло обсуждение прокатных удостоверений для видеоигр. Так, одним из условий для его выдачи и продажи на отечественном рынке может стать условие, при котором игра должна быть адаптирована под будущую российскую игровую приставку или консоль.
Также группа сенаторов и депутатов подготовила поправки в законодательство, которыми предлагается регулировать разработку и распространение игр и которые вводят маркировку. «Ъ» также сообщал о разработке федерального закона, который предлагает распространителям видеоигр проверять пользователей при помощи абонентского номера, Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА, портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.