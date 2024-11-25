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Бизнес Общество В России обсуждают введение прокатных удостоверений для видеоигр

В России обсуждают введение прокатных удостоверений для видеоигр

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3 комментария

В России обсуждают введение прокатных удостоверений для видеоигр.

Дзен: В России обсуждают введение прокатных удостоверений для видеоигр.

Сео: Минпромторг РФ и отечественные разработчики игр обсудили введение прокатных удостоверений: разговоры идут с 2023 года.

В Минпромторге обсудили с российскими разработчиками возможность внедрения прокатных удостоверений для видеоигр в РФ. Заседание состоялось 20 ноября. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Обсуждение этой идеи происходило ввиду возможного сокращения присутствия международных игровых компаний на российском рынке. По информации источника «Коммерсанта», одним из условий для получения прокатного удостоверения на иностранную видеоигру может стать её адаптация под будущую российскую игровую приставку или консоль.

Производство отечественных игровых консолей передано на обсуждение правительству РФ. В Министерстве промышленности и торговли подтвердили, что состоится совещание по этому вопросу. Также отмечается, что введение прокатных удостоверений обсуждается уже в течение года.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Яна Лантратова выступила с инициативой об удостоверениях. Она подчеркнула, что игровое пространство обладает огромным внутренним потенциалом, который пока остается нерегулируемым. В ноябре депутат рассказала о том, что в Госдуме ведется работа над соответствующим законопроектом.

Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников полагает, что главный риск при введении прокатных удостоверений заключается в изоляции российского рынка от иностранных разработчиков, что, в свою очередь, может привести к закрытию международных рынков для отечественных студий. Он отмечает, что иностранные платформы наверняка предпримут ответные шаги на действия России.

Кроме того, Овчинников указывает, что основным источником дохода для российских студий является именно зарубежный рынок, так как в РФ пока что отсутствуют столь же эффективные механизмы монетизации.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что сдерживает игровую индустрию в России и какие стратегии монетизации сегодня доступны отечественным создателям игр.

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Комментарии
4
Отец Родной
19 минут
Много ли отечественных игр в продаже, кроме "Получи повестку в госуслугах"?
Cashmare
12 минут
я таки дико извиняюсь, а отечественная игровая консоль - это 999 в 1 по фамилии тетрис, размером с бэсм, собранная на лампах?
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