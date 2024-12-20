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Комнатам императрицы в Екатерининском дворце вернули исторический облик спустя 80 лет. Посмотрите, какие они

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8 комментариев

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Личные апартаменты Екатерины II, утраченные в Великую Отечественную войну, впервые после реставрации примут посетителей Екатерининского дворца в Царском Селе 25 декабря. Днем 20 декабря их торжественно открыли председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

Реставрация залов заняла пять лет, ей предшествовало скрупулезное изучение сохранившихся фрагментов декора, а также изучение архивных документов — акварелей и фотографий. Мастера воссоздавали интерьеры, созданные Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги в стиле простоты со вкусом: здесь был минимум позолоты, богатых тканей и ковров — но зато украшениями служили синее, молочное и аметистовое стекло, серебро, зеркала и фарфор.

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«Свыше 200 специалистов выполняли два десятка видов работ (в их числе — лепка, золочение, резьба по дереву, живопись, литье), параллельно приходилось возрождать утраченные технологии, — рассказали в „Царском Селе“. — Всего изготовлено более одной тысячи квадратных метров стекла, воссоздано 474 квадратных метра паркета».

В будущем убранство Китайского зала должны дополнить 155 настенных лаковых панно в традиционных техниках «куанцай» (панно полихромного резного лака или, как его называли в Европе, коромандельского лака) и «мяоцзинь» (чёрный лак с росписью золотым). Сейчас над ними продолжают трудиться мастера в Китае.

Осмотреть интерьеры Зубовского флигеля можно будет в рамках отдельного маршрута по Екатерининскому дворцу, который будет организован по сеансам. Экскурсии будут проходить три раза в час, в группе — до 10 человек.

«Фонтанка» ранее рассказывала о ходе реставрации этих помещений.

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Реставрация Царское село Екатерина II
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Комментарии
8
SwampWolf
30 минут
Здорово! Реставраторы молодцы. Лет 15 не была в Екатериненском, теперь есть повод добраться :)
triton1977
1 час
Впечатляюще)) И не сказать прям что с "позолотой" архискромненько) Часы на 8-й по счету фотке внушают - конешно не как с павлинами в эрмитажах, но тоже есть чему как минимум удивиться))
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