«Царское Село» показало реставрацию личных комнат Екатерины II — их украсят барельефы, подаренные британской королевой

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Личные покои Екатерины II , что в Зубовском флигеле Екатерининского дворца, — реставрируются впервые с тех пор, как интерьеры были уничтожены в Великую Отечественную войну. Они не были богато оформлены исторически: тут был минимум позолоты и дорогих тканей. Пространство украшали синее, молочное и аметистовое стекло, серебро, зеркала, фарфор.



Китайский и Купольный зал, Синий (Табакерка), Серебряный и Зеркальный кабинет, Опочивальня, Рафаэлевская и Туалетная комнаты — таковы названия помещений, в которых ведут работу специалисты Царскосельской янтарной мастерской.

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чтобы воссоздать скромную, но благородную красоту залов, провели научно-исследовательскую работу: по документам, акварелям, фотографиям и сохранившимся фрагментам декора принимали решения, что и как именно восстанавливать.

«Мы преодолели множество сложностей и в нескольких интерьерах вышли на этап установки воссозданных элементов художественного декора», — рассказала заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское Село» Наталья Кудрявцева. По ее словам, наибольшая степень готовности сейчас — в Купольном зале, Серебряном, Зеркальном кабинетах, Табакерке и Опочивальне. Также многое сделано в самом большом зале личных покоев — Китайском.

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Его стены украшали лаковые панно, мы приняли решение доверить их изготовление китайским мастерам, работающим с использованием традиционных технологий, — продолжает заместитель директора по реставрации. — Сделаны два пробных панно, остальная работа еще впереди».



Воссозданием пробных панно занималась пекинская художественная компания «Синьсинши», которая за основу взяла предложенные музеем аналоги — панно XVIII века из Китайского театра. Панно восстанавливали с использованием китайского природного лака, минеральных красок, золотой и серебряной фольги. Реставрационный совет музея следил за восстановлением по видеоматериалам. В итоге работу принял — но с оговорками, которые исправят при следующим заказе.

Интересно, что на изготовление всех панелей, которых для зала нужно более сотни, китайским партнерам, по данным музея, потребуется 900 дней .

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Опочивальне будут установлены две плакетки (фарфоровые барельефы), изготовленные в Великобритании по заказу Елизаветы II и преподнесенные ею в дар музею в 1998 году (королева приняла решение о таком подарке после посещения дворца в 1994 году).



«Это копии тех фарфоровых медальонов, которые были привезены из Англии по заказу российской императрицы Екатерины II и ее архитектора Камерона, — объясняют в музее. — Плакетки, подаренные английской королевой, были изготовлены на фабрике «Веджвуд», на которой в 1780-х годах был выполнен заказ для русской императрицы».

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Остальные 27 композиций воссоздадут мастера Императорского фарфорового завода.



Реставрация архитектурного убранства залов, которая продолжается с 2019 года, по словам Кудрявцевой, «близится к концу». Однако впереди еще немаловажные этапы — наполнение залов историческими предметами и экспозицией.