«Царское Село» показало реставрацию личных комнат Екатерины II — их украсят барельефы, подаренные британской королевой

Личные покои
Китайский и Купольный зал, Синий (Табакерка), Серебряный и Зеркальный кабинет, Опочивальня, Рафаэлевская и Туалетная комнаты — таковы названия помещений, в которых ведут работу специалисты Царскосельской янтарной мастерской.
Чтобы воссоздать скромную, но благородную красоту залов, провели научно-исследовательскую работу: по документам, акварелям, фотографиям и сохранившимся фрагментам декора принимали решения, что и как именно восстанавливать.
«Мы преодолели множество сложностей и в нескольких интерьерах вышли на этап установки воссозданных элементов художественного декора», — рассказала заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское Село» Наталья Кудрявцева.
По ее словам, наибольшая степень готовности сейчас — в Купольном зале, Серебряном, Зеркальном кабинетах, Табакерке и Опочивальне. Также многое сделано в самом большом зале личных покоев — Китайском.
«Его стены украшали лаковые панно, мы приняли решение доверить их изготовление китайским мастерам, работающим с использованием традиционных технологий, — продолжает заместитель директора по реставрации. — Сделаны два пробных панно, остальная работа еще впереди».
Воссозданием пробных панно занималась пекинская художественная компания «Синьсинши», которая за основу взяла предложенные музеем аналоги — панно
Интересно, что на изготовление всех панелей, которых для зала нужно более сотни, китайским партнерам, по данным музея, потребуется
В Опочивальне будут установлены две плакетки (фарфоровые барельефы), изготовленные в Великобритании по заказу
«Это копии тех фарфоровых медальонов, которые были привезены из Англии по заказу российской императрицы
Остальные 27 композиций воссоздадут мастера Императорского фарфорового завода.
Реставрация архитектурного убранства залов, которая продолжается с 2019 года, по словам Кудрявцевой, «близится к концу». Однако впереди еще немаловажные этапы — наполнение залов историческими предметами и экспозицией.