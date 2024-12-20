На шоссе Революции у Невы откроют флагманский библиотечно-культурный центр «Место»

О будущем новом библиотечно-культурном центре рассказали 20 декабря в пресс-службе Красногвардейского района: напротив бизнес-центра «Бенуа», на шоссе Революции, 1, появится площадка «МЕСТО». Город выкупил двухэтажное отдельно стоящее здание, которое станет новой культурной точкой притяжения района, где неподалеку уже много лет собирает зрителей «Упсала-цирк».

Площадь новой библиотеки — свыше 1100 квадратных метров. Там разместятся лаборатория современных компетенций, школа гидов-экскурсоводов, выставочный зал и арт-кафе. Ценителей новых технологий порадует система получения и возврата книг, а также мультимедийный туннель с интерактивными панелями.

Центральная библиотечная система Красногвардейского района — самая динамично развивающаяся в Петербурге: в 2023 году был открыт современный библиотечно-культурный центр «НОТА», также в нее входят такие современные библиотеки с привлекательным дизайном, новыми технологиями и арт-пространствами, как «ШКАФ», «КУБ» и библиотека имени Гоголя.