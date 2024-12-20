Легким движением. Камера сняла «танец» Largus и BMW, что выгнал трамваи с проспекта Науки

Две легковые машины не поделили трамвайные пути на севере Петербурга, из-за чего электротранспорт пришлось пустить в объезд. Красивый полет BMW попал на камеру наблюдения.
ДТП случилось днем 20 декабря на проспекте Науки, возле ТЦ «Академ-Парк», рассказали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по кадрам, столкнулись «Лада Ларгус» и «БМВ». На записи с камеры видно, что BMW летел по трамвайным путям, когда водитель Largus попытался перестроиться туда же. Легким движением он отправил «немца» практически в пируэт.
Из-за аварии оказались перегорожены трамвайные пути. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» уточнили, что ДТП случилось в 14:32. Трамваям пришлось следовать в объезд как минимум полчаса.
Это уже второй за сегодня проблемный случай для трамваев на проспекте Науки, хотя на этот раз обошлось без участия самого электротранспорта. Около часа дня на пересечении проспекта Науки с Тихорецким проспектом столкнулись два трамвая. «Фонтанка» показывала момент ДТП. Травмы средней тяжести получили пять человек.
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