Легким движением. Камера сняла «танец» Largus и BMW, что выгнал трамваи с проспекта Науки

Две легковые машины не поделили трамвайные пути на севере Петербурга, из-за чего электротранспорт пришлось пустить в объезд. Красивый полет BMW попал на камеру наблюдения.

ДТП случилось днем 20 декабря на проспекте Науки, возле ТЦ «Академ-Парк», рассказали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис» . Судя по кадрам, столкнулись «Лада Ларгус» и «БМВ». На записи с камеры видно, что BMW летел по трамвайным путям, когда водитель Largus попытался перестроиться туда же. Легким движением он отправил «немца» практически в пируэт.

Это уже второй за сегодня проблемный случай для трамваев на проспекте Науки, хотя на этот раз обошлось без участия самого электротранспорта. Около часа дня на пересечении проспекта Науки с Тихорецким проспектом столкнулись два трамвая. «Фонтанка» показывала момент ДТП. Травмы средней тяжести получили пять человек.