В Петербурге открылись ёлочные базары. Показываем, что там можно найти

В Петербурге традиционно 20 декабря заработали ёлочные базары. Список легальных точек продажи главного новогоднего атрибута уже опубликованы городскими сервисами.
Так, найти легальный елочный базар можно в приложении «Я здесь живу». Также места торговли отмечены на интернет-карте РГИС Санкт-Петербург. Помочь найти наиболее ближайшую к дому точку петербуржцам поможет чат-бот «Елочный базар». Канал работает легко: после указания района появляется список всех легальных точек с лесными красавицами.
Вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников призвал горожан покупать деревья только в специально отведенных для этого местах, чтобы не поддерживать незаконную торговлю. «Покупайте ёлки только в специально отведенных для этого местах. Пусть ваш праздник будет ярким, безопасным и экологичным!» — написал он в своем Telegram-канале.
Продавать хвойные деревья будут вплоть до 31 декабря. В этом году живые ёлочки подорожали на 30-40%. О том, почему и на сколько выросли цены, а также где в Петербурге продают ёлку за пару сотен, где — за миллион рублей, читайте здесь.
Для тех, кто не готов выкладывать за новогоднее дерево несколько тысяч, «Фонтанка» подготовила видео-инструкцию, как добыть ёлку бесплатно и законно.
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