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Город В Петербурге открылись ёлочные базары. Показываем, что там можно найти

В Петербурге открылись ёлочные базары. Показываем, что там можно найти

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1 комментарий

В Петербурге традиционно 20 декабря заработали ёлочные базары. Список легальных точек продажи главного новогоднего атрибута уже опубликованы городскими сервисами.

Так, найти легальный елочный базар можно в приложении «Я здесь живу». Также места торговли отмечены на интернет-карте РГИС Санкт-Петербург. Помочь найти наиболее ближайшую к дому точку петербуржцам поможет чат-бот «Елочный базар». Канал работает легко: после указания района появляется список всех легальных точек с лесными красавицами.

Вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников призвал горожан покупать деревья только в специально отведенных для этого местах, чтобы не поддерживать незаконную торговлю. «Покупайте ёлки только в специально отведенных для этого местах. Пусть ваш праздник будет ярким, безопасным и экологичным!» — написал он в своем Telegram-канале.

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Продавать хвойные деревья будут вплоть до 31 декабря. В этом году живые ёлочки подорожали на 30-40%. О том, почему и на сколько выросли цены, а также где в Петербурге продают ёлку за пару сотен, где — за миллион рублей, читайте здесь.

Для тех, кто не готов выкладывать за новогоднее дерево несколько тысяч, «Фонтанка» подготовила видео-инструкцию, как добыть ёлку бесплатно и законно.

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Комментарии
2
Гость
8 минут
Уж не ёлку ли там можно найти?
Весело вставлять
3 минуты
Купил елку зубы на полку..с такими ценами на елку можно отменять новый год..какая тут радость будет с такими ценами??идиотизм..кому доверили заниматься этим вопросом??его самого надо на елку..Елки всегда копейки стоили..и их любой желающий мог приобрести..а тут какуюто нелепую коммерцию устроили..тчк
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