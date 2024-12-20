В Петербурге открылись ёлочные базары. Показываем, что там можно найти

Так, найти легальный елочный базар можно в приложении « Я здесь живу ». Также места торговли отмечены на интернет-карте РГИС Санкт-Петербург . Помочь найти наиболее ближайшую к дому точку петербуржцам поможет чат-бот « Елочный базар ». Канал работает легко: после указания района появляется список всех легальных точек с лесными красавицами.

Вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников призвал горожан покупать деревья только в специально отведенных для этого местах, чтобы не поддерживать незаконную торговлю. «Покупайте ёлки только в специально отведенных для этого местах. Пусть ваш праздник будет ярким, безопасным и экологичным!» — написал он в своем Telegram-канале .

Продавать хвойные деревья будут вплоть до 31 декабря. В этом году живые ёлочки подорожали на 30-40%. О том, почему и на сколько выросли цены, а также где в Петербурге продают ёлку за пару сотен, где — за миллион рублей, читайте здесь.