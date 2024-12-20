Набиуллина назвала две вещи, которые она попросила бы у Деда Мороза

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза на Новый год сбалансированного роста экономики и замедления инфляции. Об этом она сообщила на пресс-конференции 20 декабря, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
«Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста. А что это означает? Это означает положительные темпы роста, но не на один год, а на перспективу. Чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно. Я бы, конечно, попросила замедления роста цен, думаю, как и все граждане. И по сути дела эти два желания, они совпадают в одном — это повышение благосостояния людей. Но я думаю, что кроме Деда Мороза у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться», — сказала она.
Вопрос отсылает к колонке первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, опубликованной в РБК 3 декабря. В ней топ-менеджер банка от имени «мальчика Димы» попросил Деда Мороза и Снегурочку исполнить несколько желаний. В частности он попросил «ведомство Снегурочки» активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля.
Банк России 20 декабря решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Эльвира Набиуллина объяснила паузу в повышении ставки денежно-кредитными условиями, которые ужесточились сильнее ожиданий.
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