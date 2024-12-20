Набиуллина назвала две вещи, которые она попросила бы у Деда Мороза

«Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста. А что это означает? Это означает положительные темпы роста, но не на один год, а на перспективу. Чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно. Я бы, конечно, попросила замедления роста цен, думаю, как и все граждане. И по сути дела эти два желания, они совпадают в одном — это повышение благосостояния людей. Но я думаю, что кроме Деда Мороза у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться», — сказала она.