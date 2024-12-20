В Петербург заглянул редкий для декабря гость. Посмотрите, как преобразился город

Солнце ненадолго вышло в Петербурге днем 20 декабря. Улицы города залил теплый свет. Возможно, такой пейзаж радовал нас последний раз в этом году. Фотограф «Фонтанки» успел запечатлеть появление редкого для декабря гостя.

В конце рабочей недели в Петербург ненадолго заглядывало солнце. По всей видимости, оно решило составить компанию оттепели, которая началась в городе вчера вечером. Со стороны может показаться, что на календаре не конец декабря, а начало марта. Под ногами местных жителей лужи, на термометре — плюс три градуса. Такая погода будет сопровождать город до конца декабря. Сильных морозов ждать не стоит.