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Город В Петербург заглянул редкий для декабря гость. Посмотрите, как преобразился город

В Петербург заглянул редкий для декабря гость. Посмотрите, как преобразился город

2 105
1 комментарий

Солнце ненадолго вышло в Петербурге днем 20 декабря. Улицы города залил теплый свет. Возможно, такой пейзаж радовал нас последний раз в этом году. Фотограф «Фонтанки» успел запечатлеть появление редкого для декабря гостя.

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В конце рабочей недели в Петербург ненадолго заглядывало солнце. По всей видимости, оно решило составить компанию оттепели, которая началась в городе вчера вечером. Со стороны может показаться, что на календаре не конец декабря, а начало марта. Под ногами местных жителей лужи, на термометре — плюс три градуса. Такая погода будет сопровождать город до конца декабря. Сильных морозов ждать не стоит.

Новогодняя ночь ожидается теплой. Будет ли снег — пока непонятно. Главное, всегда помнить, что у природы нет плохой погоды.

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Комментарии
1
triton1977
1 час
Последние годы в СПб внезапное потепления по моему на сам НГ - начало января, а потом "крещенские морозы"))
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